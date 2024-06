Source: MIL-OSI Russian Language News

05.06.2024 Банк «РОССИЯ» и ГК «ПОЛИПЛАСТ» заключили соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Группа компаний «ПОЛИПЛАСТ» (ГК «ПОЛИПЛАСТ») заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума ( ПМЭФ-2024 ). Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления Александр Шаленков, со стороны ГК «ПОЛИПЛАСТ» — Председатель Совета Директоров Ильсур Шамсутдинов. Соглашение станет очередным шагом Банка и Группы по расширению сотрудничества в финансовой сфере. ГК «ПОЛИПЛАСТ» — быстрорастущий химический холдинг, занимающий лидирующие позиции в производстве и поставке высокотехнологичных добавок для строительной отрасли и стройматериалов. Активно инвестируя в расширение производственных мощностей и за счет развития импортозамещения, Группа увеличила свою долю на внутрироссийском рынке до 60%. Финансирование Банка «РОССИЯ» создаст дополнительный импульс для расширения производственных мощностей предприятий Группы. «Банк «РОССИЯ» и ГК «ПОЛИПЛАСТ» начали партнерство в 2023 году. Банк предоставляет нескольким предприятиям Группы финансирование с целями развития и увеличения бизнеса. Мы ведем работу в направлениях кредитования, факторинга и задействуем другие финансовые инструменты, в том числе с использованием аккредитивной формы расчетов. В настоящее время Банк занимает существенную долю в кредитном портфеле Группы и ведет работу над организацией и размещением облигационного займа. Сотрудничество будет развиваться и в направлении розничного банковского обслуживания, в том числе в сфере реализации зарплатных проектов и кредитования сотрудников предприятий, входящих в ГК «ПОЛИПЛАСТ», — прокомментировал Александр Шаленков.

