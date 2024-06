05.06.2024 Współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim wzmocni bezpieczeństwo Rzeczypospolitej

Source: Government of Poland in Polish

Współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim wzmocni bezpieczeństwo Rzeczypospolitej05.06.2024

„Budując siły zbrojne Rzeczypospolitej, ale budując też wspólnotę narodową, budujemy bezpieczeństwo państwa polskiego. Angażując organizacje pozarządowe, a Polski Związek Łowiecki jest organizacją pozarządową, organizując tego typu przedsięwzięcia dotyczące współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej a Polskim Związkiem Łowieckim chcemy podnosić poziom bezpieczeństwa. Chcemy wykorzystać, zagospodarować umiejętności myśliwych, którzy mają przeszkolenie i pozwolenie na broń. Często posiadają nie jeden rodzaj broni, nie jedno przeszkolenie, ale dziesiątki lat doświadczenia” – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

5 czerwca br. w Ministerstwie Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak – Kamysz podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Polskim Związkiem Łowieckim. W uroczystości uczestniczyli: sekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek oraz przedstawiciele wojska i Polskiego Związku Łowieckiego.

„Chcemy budować bezpieczną Polskę, nie tylko modernizacją i transformacją wojska, nie tylko najlepiej zorganizowaną armią, sojuszami, ale także zaangażowaniem wszystkich obywateli w bezpieczeństwo państwa polskiego. Porozumienie, które dzisiaj zawarliśmy dotyczy współdziałania i współorganizowania różnych przedsięwzięć, korzystania ze swoich strzelnic. (…) Chcemy korzystać z waszej wiedzy, z doświadczenia. Chcemy promować służbę wojskową – bycie żołnierzem Wojska Polskiego wśród myśliwych, wśród członków Polskiego Związku Łowieckiego”

– zaznaczył po podpisaniu porozumienia szef MON.

Podpisane porozumienie o współpracy przyczyni się m. in. do lepszej i skuteczniejszej promocji obronności i służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pozyskania wśród myśliwych kandydatów do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także popularyzacji idei patriotycznych, postaw proobronnych oraz działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

„Polska racja stanu wymaga tego, abyśmy wykorzystywali potencjał, który jest wokół nas. Taki potencjał ma właśnie Polski Związek Łowiecki. To ludzie, którzy posiadają broń, są przeszkoleni oraz znają teren, na którym działają. Łowiectwo to także filozofia życia. To na pewno nie jest tylko hobby i pasja. To przede wszystkim szacunek do przyrody, wyrastający z korzeni polskiego łowiectwa. Od teraz myśliwi będą mogli wspólnie wykorzystać swoje umiejętności z żołnierzami Wojska Polskiego”

– zaznaczył wiceminister S. Wziątek.

Zdjęcia (4)

MIL OSI