05.06.2024 Varsovia | KPRM Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa i walka z dezinformacją – spotkanie Premiera z Wiceprezesem i Prezydentem Microsoftu

Cyberbezpieczeństwo i przeciwdziałanie dezinformacji

W obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych, kluczowe jest wzmacnianie cyberbezpieczeństwa instytucji oraz obywateli. Polska jest narażona na ataki dezinformacyjne, dlatego musimy być czujni i monitorować cyberprzestrzeń.

– Z firmą Microsoft rozmawialiśmy o zaangażowaniu wiedzy i techniki oraz o potrzebie determinacji politycznej, aby zapobiegać wpływom Rosji na przykład na procesy wyborcze, zarówno w Stanach Zjednoczonych, Europie czy w Polsce – poinformował Premier Donald Tusk. – Rozmawialiśmy także o użyciu know-how, tak aby zapobiegać wpływom rosyjskim w kwestii bezpieczeństwa. Mówimy tu nie tylko o cyberprzestrzeni, ale na przykład o bezpiecznym lotnictwie, w systemach publicznych czy dezinformacji – dodał.

W ubiegłym tygodniu na stronie Polskiej Agencji Prasowej (PAP) doszło do ataku hakerskiego, w wyniku którego na stronie agencji pojawiły się dwie fałszywe depesze prasowe. Sprawą od razu zajęły się odpowiednie służby. Takie incydenty dowodzą, że wzmocniony wysiłek na rzecz zwiększenia odporności w cyberprzestrzeni jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek.

– Przypadek Polskiej Agencji Prasowej był klasyczną dezinformacją, która miała destabilizować sytuację polityczną w kraju – ocenił Premier Donald Tusk.

Rząd współpracuje z sektorem publiczno-prywatnym na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa, także w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Projekt Bezpieczne Wybory to inicjatywa Instytutu NASK, który wspierany przez inne organizacje, pozwala na lepsze reagowanie wobec potencjalnych zagrożeń.

Sztuczna inteligencja wesprze walkę w cyberprzestrzeni

Większość narzędzi sztucznej inteligencji ma problemy z wykrywaniem zawiłości języka polskiego. Dlatego pracujemy nad stworzeniem polskiego wielkiego modelu językowego (Modelo universal de lengua grande polaca), który będzie innowacją na skalę światową. Połączy on dostęp do danych, kompetencji, zasobów technicznych, know-how jednostek naukowych oraz rządowych w celu wsparcia nauki i gospodarki.

Dodatkowo współpraca z Microsoft przy projektach AI wzmocni nasz potencjał w obszarze nowych technologii.

Miliard dolarów zainwestowane w Polonia

Desde 1992 roku Microsoft ma swój oddział w naszym kraju. Firma jest jednym ze światowych dostawców usług chmurowych, rozwiązań big data oraz sztucznej inteligencji. Częścią inwestycji w Polsce są programy podnoszenia kwalifikacji zarówno informatyków, jak i nauczycieli, Studentów oraz zwykłych obywateli.

Microsoft w Polsce napędza innowacje technologiczne oraz wzrost gospodarczy. Firma zainwestowała już miliard dolarów w rozwój swojej chmury obliczeniowej (centro de datos) w naszym kraju. To przyspieszy innowacje i transformację cyfrową w Polsce.

Rozmowy o bezpieczeństwie

Spotkanie z Prezydentem firmy Microsoft nie było pierwszą rozmową Premiera Donalda Tuska z szefostwem globalnych firm informatycznych. 22 maja szef polskiego rządu rozmawiał na temat cyberbezpieczeństwa i walki z dezinformacją z CEO Google Sundarem Pichaiem.

