04.06.2024 Otwarcie nowej linii montażowej śmigłowców AW149 w PZL Świdnik S.A.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Otwarcie nowej linii montażowej śmigłowców AW149 w PZL Świdnik S.A.04.06.2024

4 czerwca br. wiceminister Paweł Bejda wraz z delegacją MON brał udział w otwarciu nowej linii montażowej śmigłowców AW149 w Polskich Zakładach Lotniczych Świdnik S.A.

Zamówienia na śmigłowce AW149 produkowane w Polsce, współgrają z założeniem, aby wydatkowanie co najmniej 50% środków na obronność kierowane było do polskiego przemysłu zbrojeniowego.

PZL to zakład działający na rynku lotniczym już od początku lat 50 – tych, bez którego nie można sobie wyobrazić polskiego lotnictwa śmigłowcowego w przeszłości, jak i obecnie.



