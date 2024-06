Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень кураторов государственных программ в соответствии с кадровыми перестановками, произошедшими в ходе утверждения нового состава кабмина.

Согласно обновлённому перечню, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев будет курировать Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Комплексное развитие сельских территорий», «Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства». Также в сфере его полномочий будет контроль за реализацией Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.

К госпрограммам, которые курирует зампред Правительства Александр Новак, добавилась программа «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В сферу ответственности вице-премьера Татьяны Голиковой добавится госпрограмма «Реализация государственной национальной политики», которую до сих пор курировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Из-под кураторства Дмитрия Чернышенко также выведена госпрограмма «Информационное общество». Она войдёт в число программ, находящихся в ведении вице-премьера – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

При этом к полномочиям Дмитрия Чернышенко добавится кураторство над программой «Развитие образования», которое перейдёт к нему от вице-премьера Татьяны Голиковой.

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев будет курировать госпрограмму «Развитие транспортной системы».

Первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев останутся кураторами госпрограмм, которые были закреплены за ними ранее.

Институт кураторства был внедрён в 2021 году. Он позволяет сделать управление государственными программами более гибким. Куратор формирует управляющий совет и является его председателем. Под руководством куратора обеспечивается разработка и реализация госпрограммы, своевременная корректировка её параметров, контроль за достижением запланированных результатов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI