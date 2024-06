Марат Хуснуллин: Принято постановление, которое позволит вовлекать в механизм комплексного развития территорий больше земельных участков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое даст возможность регионам вовлекать в оборот и комплексно развивать больше земельных участков. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Продолжаем совершенствовать механизм комплексного развития территорий – один из главных перспективных инструментов качественного обновления наших городов. Совершенствование правил проведения торгов в этой области позволит подключать к проектам КРТ “непопулярные” земельные участки. У регионов появилась возможность объединить в одном лоте два земельных участка – привлекательный для инвестиций и непривлекательный, но который нуждается в комплексном развитии для улучшения жизни людей. Новый подход позволит нам вовлечь в процесс масштабного обновления больше городских пространств. Важно, что мы сможем помочь развивать территории, которые могли остаться без внимания инвесторов. Это сделает комплексное обновление городов более равномерным и эффективным», – отметил Марат Хуснуллин.

Возможность объединения в одном лоте нескольких земельных участков и объектов также позволит органам публичной власти сократить затраты и время на проведение торгов.

«За три года комплексное развитие территорий показало себя как рабочий инструмент для решения стратегических задач по улучшению жилищных условий граждан, расселению аварийного жилья и строительству нового. Это стало возможным в том числе благодаря своевременной корректировке законодательства с учётом обратной связи, получаемой от жителей, девелоперов и региональной власти. Основная цель изменений, принятых Правительством, заключается в том, чтобы упростить процедуру проведения торгов и тем самым снизить затраты на их проведение органами публичной власти в отношении несмежных территорий», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Постановление Правительства подготовлено Минстроем России. В разработке законодательных инициатив, направленных на совершенствование механизма КРТ, в том числе принимает участие Фонд развития территорий, который в статусе оператора реализует проекты КРТ по решениям Правительства, а также является оператором программы переселения граждан из аварийного жилья.

«Вовлечение в проекты КРТ несмежных территорий расширит возможности и ускорит реализацию программы расселения аварийного жилищного фонда. Регионы смогут вовлекать в КРТ территории с большой концентрацией аварийного и ветхого жилищного фонда одновременно с незастроенной территорией. Такой подход также позволит компенсировать часть расходов инвесторов, в том числе на расселение аварийного и ветхого жилья», – сказал генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

Компенсация части затрат возможна за счёт переселения людей в дома, возведённые на незастроенных территориях, а не в приобретённые по рыночной стоимости квартиры, а также за счёт прибыли от реализации оставшихся квартир.

