Дмитрий Чернышенко: Нацпроект «Молодёжь и дети» объединит все механизмы поддержки молодого поколения

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Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксенией Разуваевой
Ксения Разуваева вместе с другими представителями Федерального агентства по делам молодёжи рассказала Дмитрию Чернышенко о форматах работы с молодёжными НКО и представила основные направления работы Росмолодёжи
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксенией Разуваевой, а также совещание с руководством агентства. На нём обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» и достижению национальных целей развития России.
«Президент России Владимир Путин в новом указе о национальных целях развития обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Одной из ключевых мер по достижению этой цели станет запуск нового нацпроекта “Молодёжь и дети„ – он призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодого поколения. Росмолодёжь в этой работе должна стать той платформой, на базе которой будут генерироваться предложения и идеи в сфере молодёжной политики. Уже сейчас в России идёт форумная кампания Росмолодёжи, Десятилетие науки и технологий, оздоровительная кампания, развивается дополнительное образование. Всё это поможет ребятам лучше узнать свои способности и выбрать профессии, необходимые для экономики нашей страны и достижения технологического лидерства», – подчеркнул вице-премьер.
Ксения Разуваева вместе с другими представителями Федерального агентства по делам молодёжи рассказала о форматах работы с молодёжными НКО и представила основные направления работы Росмолодёжи.
«Помимо экскурсии, которую мы организовали для Дмитрия Николаевича, знакомства с сотрудниками ведомства и его подразделениями, состоялась встреча с молодёжными НКО и молодёжными советами федеральных органов исполнительной власти. На встрече были предложены пути развития международного сотрудничества и наиболее актуальные инструменты для этого. На совещании по направлениям работы Росмолодёжи мы познакомили вице-премьера с лучшими медиапрактиками, были подняты вопросы комплексного развития сферы в регионах, кадрового потенциала, будущего круглогодичных молодёжных образовательных центров, нацпроекта “Молодёжь и дети„, развития студпроектов, молодёжного туризма, наследия ВФМ-2024, реализации грантового конкурса Росмолодёжи, воспитательных проектов и многого другого», – отметила Ксения Разуваева.
В ходе совещания Дмитрий Чернышенко и руководство Росмолодёжи обсудили, в частности, комплексное развитие сферы в регионах, кадровый потенциал, работу круглогодичных молодёжных образовательных центров, развитие студенческих проектов и молодёжного туризма, наследие Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024), а также вопросы проведения грантового конкурса.
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