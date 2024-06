Дмитрий Чернышенко: Нацпроект «Молодёжь и дети» объединит все механизмы поддержки молодого поколения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксенией Разуваевой Ксения Разуваева вместе с другими представителями Федерального агентства по делам молодёжи рассказала Дмитрию Чернышенко о форматах работы с молодёжными НКО и представила основные направления работы Росмолодёжи Дмитрий Чернышенко на экскурсии, которую для него организовали сотрудники Росмолодёжи Дмитрий Чернышенко на совещании по направлениям работы Росмолодёжи Предыдущая новость Следующая новость Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксенией Разуваевой

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксенией Разуваевой, а также совещание с руководством агентства. На нём обозначили основные приоритеты и цели совместной работы, в том числе по реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» и достижению национальных целей развития России.

«Президент России Владимир Путин в новом указе о национальных целях развития обозначил важность реализации потенциала каждого человека и раскрытия его талантов. Одной из ключевых мер по достижению этой цели станет запуск нового нацпроекта “Молодёжь и дети„ – он призван объединить все механизмы поддержки, которые сегодня предоставляются государством для молодого поколения. Росмолодёжь в этой работе должна стать той платформой, на базе которой будут генерироваться предложения и идеи в сфере молодёжной политики. Уже сейчас в России идёт форумная кампания Росмолодёжи, Десятилетие науки и технологий, оздоровительная кампания, развивается дополнительное образование. Всё это поможет ребятам лучше узнать свои способности и выбрать профессии, необходимые для экономики нашей страны и достижения технологического лидерства», – подчеркнул вице-премьер.

Ксения Разуваева вместе с другими представителями Федерального агентства по делам молодёжи рассказала о форматах работы с молодёжными НКО и представила основные направления работы Росмолодёжи.

«Помимо экскурсии, которую мы организовали для Дмитрия Николаевича, знакомства с сотрудниками ведомства и его подразделениями, состоялась встреча с молодёжными НКО и молодёжными советами федеральных органов исполнительной власти. На встрече были предложены пути развития международного сотрудничества и наиболее актуальные инструменты для этого. На совещании по направлениям работы Росмолодёжи мы познакомили вице-премьера с лучшими медиапрактиками, были подняты вопросы комплексного развития сферы в регионах, кадрового потенциала, будущего круглогодичных молодёжных образовательных центров, нацпроекта “Молодёжь и дети„, развития студпроектов, молодёжного туризма, наследия ВФМ-2024, реализации грантового конкурса Росмолодёжи, воспитательных проектов и многого другого», – отметила Ксения Разуваева.

В ходе совещания Дмитрий Чернышенко и руководство Росмолодёжи обсудили, в частности, комплексное развитие сферы в регионах, кадровый потенциал, работу круглогодичных молодёжных образовательных центров, развитие студенческих проектов и молодёжного туризма, наследие Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024), а также вопросы проведения грантового конкурса.

