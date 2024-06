Дмитрий Патрушев обсудил задачи по рекультивации полигонов ТКО в Московской области с Андреем Воробьёвым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Стороны рассмотрели вопросы по включению закрытых полигонов региона в план рекультивации, а также учёт расходов на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций при тарифном регулировании.

Как было отмечено, Минприроды поддерживает предложение региона по включению закрытых полигонов в план рекультивации. Вместе с тем в настоящее время Росприроднадзором и Роспотребнадзором ведётся обследование и оценка подобных объектов на территории страны, в том числе в Московской области. Работу планируют завершить до конца года, после чего будет определён их окончательный перечень.

Ещё одной темой встречи стало включение расходов на создание и эксплуатацию перегрузочных станций в единый тариф регионального оператора. Это предусмотрено изменениями, внесёнными в закон «Об отходах производства и потребления».

