Дмитрий Григоренко провёл встречу с делегацией Секретариата ООН

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко провёл встречу с делегацией Секретариата ООН по вопросу проведения в России ХХ Форума ООН по управлению интернетом в 2025 году.

Вице-премьер отметил, что наша страна готова выступить в качестве организатора форума. Для проведения мероприятия к рассмотрению предложена площадка конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

В рамках визита оценочной миссии Секретариата ООН члены делегации под председательством Ченгетая Масанго посетили Координационный центр Правительства. В ходе экскурсии они осмотрели ситуационный центр, где на постоянной основе ведётся работа по мониторингу национальных целей развития страны.

Заявка Минцифры на проведение в России юбилейного Форума по управлению интернетом была подтверждена Секретариатом ООН в 2020 году.

В этот период для взаимодействия с Секретариатом ООН по вопросам организации мероприятия был создан заявочный комитет. В его состав вошли представители Администрации Президента России, МИДа, Минцифры, Минфина, ФСБ, МВД, ФСО, ФТС и правительства Санкт-Петербурга.

Форум по управлению интернетом проходит под эгидой ООН с 2006 года. Он является глобальной площадкой для открытого диалога между представителями государственной власти, бизнеса, технических экспертов и гражданского общества по вопросам развития сети Интернет.

