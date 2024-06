03.06.2024 Kanclerz Międzynarodowego Trybunału Karnego z wizytą w MSZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Kanclerz Międzynarodowego Trybunału Karnego z wizytą w MSZ03.06.2024

Wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys spotkała się w siedzibie MSZ z Kanclerzem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Osvaldo Zavala Gilerem.

Dzisiejsza rozmowa było okazją do omówienia kwestii bezpieczeństwa Trybunału i jego pracowników oraz ochrony niezależności MTK w kontekście jego zaangażowania w postępowania obejmujące największe współcześnie konflikty, m. in. na Ukrainie i w Palestynie. Wiceminister Mościcka-Dendys zapewniła, że ​​Polska traktuje MTK jako centralny element międzynarodowej sprawiedliwości karnej i relacji międzynarodowych opartych na prawie, jak również popiera wysiłki Trybunału w osądzeniu zbrodni międzynarodowych.

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze to pierwszy w historii stały sąd międzynarodowy o charakterze uniwersalnym powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych ta, kich jak zbrodnie ludobójstwa, przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i agresję.

Foto: Sebastián Indra/MSZ

