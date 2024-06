Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня в выпуске с пецпроекта к 125-летию Политеха мы расскажем о событиях в истории вуза, связанных с датами с 3 по 9 июня.

3 июня 1975 года по итогам конкурса музеев боевой и трудовой славы Ленинградский ордена Ленина политехнический институт был награждён грамотой и вымпелом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. В Музей в Политехе создали по инициативе Совета ветеранов ЛПИ. Он занимал две аудитории (243 и 244) в главном здании. В этих комнатах, соединённых между собой, разместили стенды с материалами, отражающими участие политехников в Великой Октябрьской социалистической революции, в защите советской власти на фронтах гражданской войны и против интервентов. Центральное место занимают стенды с материалами, посвящёнными боевым и трудовым подвигам политехников в годы Великой Отечественной войны.

Большую работу по созданию музея проводили члены Совета ветеранов И. В. Грузных, Н. Д. Мордасов и К. М. Великанов.

4 июня — Всемирный день окружающей среды. В Политехе вопросами экологии ведает студенческое объединение ReGreen. Активисты объединения доступно рассказывают о важных экологических вопросах, участвуют и сами организуют различные мероприятия по защите окружающей среды. В СПбПУ особое внимание обращают на энергосбережение и энергоэффективность, зелёные зоны, а также исследования, посвящённые экологическим проблемам. В 2023 году Политех вошёл в топ-10 самых «зелёных» вузов России.

5 июня 1918 года Петроградский политехнический институт императора Петра Великого стал называться Первым Петроградским политехническим институтом. Политех перешёл в ведение Народного комиссариата просвещения РСФСР.

5 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса закрытие сезона студклуба Политеха прошло в онлайн-формате. Руководители студклуба и крупных творческих объединений Политеха выступили в развлекательном шоу «Однажды вечером», которое начало выходить по четвергам после того, как университет ушёл на «удалёнку».

5-6 июня 2014 года в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете состоялся первый форум выпускников и друзей СПбГПУ. В торжестве участвовали три поколения ректоров Политеха: А. И. Рудской, М. П. Фёдоров и Ю. С. Васильев; известные выпускники университета: М. Э. Осеевский (заместитель председателя правления ОАО «Банк ВТБ»), П. В. Горбунов (заместитель председателя правления ОАО «Балтинвестбанк»), П. Г. Плавник (председатель Совета директоров ОАО «Звезда») и др., а также выпускники Политехнического университета, прибывшие из разных городов России и 25 иностранных государств.

В завершение первого дня участники форума посадили деревья на Аллее выпускников. Перед зданием нового Научно-исследовательского корпуса появились молодые березы, а рядом с ними — таблички с указанием поколения выпускников, их высадивших.

6 июня (н. с.) 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. В Политехе в 2024 году решили отметить день рождения поэта неформально — чтением стихов поэта. Желающие почитать любимые стихотворения заранее записались в студии Управления по связям с общественностью. А 6 июня голоса политехников прозвучат по трансляции у Главного здания.

6 июня 1989 года открылась выставка «Медали на события эпохи Петра I из коллекции А. А. Стаховича». Выпускник экономического факультета Политеха Александр Александрович Стахович был крупнейшим коллекционером памятных медалей Петровской эпохи. Впоследствии его коллекцию передали в Музей изобразительных искусств в Москве.

7 июня 1930 года был подписан акт о передаче электромеханического факультета ЛПИ в состав Ленинградского электромеханического института (ЛЭМИ), также в ЛЭМИ перешли из Политеха музеи динамостроения и электротехники.

7 июня 2019 года ректору СПбПУ А. И. Рудскому присвоено звание почётного профессора Университета Цинхуа (КНР). Церемония прошла в торжественной обстановке в присутствии президента Университета Цинхуа Цсю Юня, вице-президента Яна Бина и других представителей вуза-партнёра, а также членов учёного совета СПбПУ и китайских студентов, обучающихся в Политехе.

8 июня 1912 года родился Алексей Константинович Антонов, государственный и партийный деятель. До поступления в ЛПИ в 1930 году А. К. Антонов работал на заводах «Русский Дизель» и «Красная Бавария». Через пять лет, окончив институт по специальности «Тепловые электрические станции», поступил в аспирантуру. В 1965 году, проработав 30 лет на заводах Ленинграда и Москвы, Алексей Константинович возглавил министерство электротехнической промышленности СССР. С декабря 1980 года назначен на должность заместителя председателя Совета министров СССР. За большие заслуги 7 июля 1982 года удостоен звания Героя Социалистического Труда.

9 июня (н. с.) 1672 года родился первый российский император Пётр I, чьё имя носит Политех. Царь Пётр во-многом был первым, поэтому в 2022 году, в год 350-летия его рождения, в университете запустили проект Petro Primo .

За вклад в развитие инженерного образования в январе 1910 года Санкт-Петербургскому политехническому институту было присвоено имя Петра Великого. 17 февраля 1910 года Совет СПбПИ по предложению профессоров В. А. Кистяковского, М. М. Ковалевского и К. П. Боклевского обсудил вопрос о постановке перед фасадом Главного здания памятника Петру I, чьё имя носил институт c 19 января того же года.

Памятник должен был быть достаточно крупным, пропорциональным зданию, а значит, и дорогим. Прикинув возможные расходы, решили от этой затеи отказаться. Данный вопрос впоследствии больше не поднимался.

А в 1922 году Политехнический институт и вовсе потерял имя императора, его заменили на имя председателя Центрального исполнительного комитета СССР «всесоюзного старосты» М. И. Калинина.

Только в 2015 году, в честь 116-й годовщины со дня основания Санкт-Петербургского политехнического университета, приказом Министерства образования и науки вузу вернули имя Петра Великого. А 25 мая 2016 года в университете торжественно открыли и памятник.

9 июня 1892 года в Георгиевской слободе Орловской губернии родился выдающийся авиаконструктор Николай Николаевич Поликарпов.

В 1911 году по окончании духовной семинарии и сдачи экстерном гимназического курса наук, поступил на механическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института. В 1914–1915 годах прошел курс теоретического обучения на воздухоплавательных курсах.

Окончив в 1916 году институт с присвоением звания инженера-механика, работал на Русско-Балтийском заводе в Петрограде заведующим производством самолётов, участвовал в постройке легендарного «Ильи Муромца». С 1918 года работал на Московском авиационном заводе. В 1923 году создал первый отечественный истребитель И-1, позже И-3 и учебный самолет У-2. В дальнейшем руководил созданием самолётов И-15 и И-16, заложивших основу создания практически всех советских истребителей периода Великой Отечественной войны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI