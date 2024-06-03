Финансовые новости: 450-летие Уфы: новая памятная монета Банка России (03.06.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 3 июня 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «450-летие основания г. Уфы» серии «Города».

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Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты «450-летие основания г. Уфы» (каталожный № 5111-0503) расположены рельефное изображение герба города и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади г. Уфы, в рельефе — памятник генерал-майору М.М. Шаймуратову, внизу — рельефная надпись «УФА 450». В верхней и нижней частях монеты — элементы орнамента, выполненные в рельефе и лазерным матированием.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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