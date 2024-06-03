Финансовые новости: 03.06.2024, 18-11 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги IRAO (ИнтерРАОао).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

03.06.2024

18:11

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 03.06.2024, 18-11 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до -73.97 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до -0.0092 руб., эквивалентно ставке 99.14 %) ценной бумаги IRAO (ИнтерРАОао).

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