Финансовые новости: 03.06.2024, 15-47 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги MGNT (Магнит ао).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

03.06.2024

15:47

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 03.06.2024, 15-47 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 5897.5) и диапазона оценки рыночных рисков (до 5270.11 руб., эквивалентно ставке 29.75 %) ценной бумаги MGNT (Магнит ао).

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