Финансовые новости: ПИФ доверяют почти 11 млн розничных инвесторов

Стоимость активов управляющих компаний (УК) в I квартале выросла на 5,8%. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) сохранили за собой лидерство по приросту активов: на их долю по-прежнему приходится 60% от общего объема средств.

Основной приток обеспечили ЗПИФ, ориентированные на корпоративных инвесторов. Пользовались популярностью и закрытые фонды для массовых розничных инвесторов, стратегии которых предполагают инвестиции в коммерческую недвижимость — прежде всего в складские комплексы. Прирастали активами и розничные фонды. Основной объем притока пришелся на биржевые ПИФ, стратегии которых предполагают краткосрочное размещение средств клиентов в инструменты денежного рынка, а также открытые ПИФ с выплатой дохода. В I квартале общее число пайщиков увеличилось почти на 1,1 млн единиц и достигло 10,9 млн человек. Подробнее в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» за I квартал 2024 года. Фото на превью: Casezy idea / Shutterstock / Fotodom

