Финансовые новости: Новые памятные монеты Банка России: серия «Исторические события» (03.06.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 3 июня 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты:

— номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Северная Осетия — Алания» серии «Исторические события»;

— номиналом 3 рубля «100-летие образования Республики Ингушетия» серии «Исторические события».

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

— монеты «100-летие образования Республики Северная Осетия — Алания» (каталожный № 5111-0504) расположено рельефное изображение герба Республики Северная Осетия — Алания, окруженного стилизованными изображениями пар, исполняющих хороводный танец симд; по окружности имеются рельефные надписи: вверху — «РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ», внизу — «100 ЛЕТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

— монеты «100-летие образования Республики Ингушетия» (каталожный № 5111-0505) расположены цветное изображение флага и рельефное изображение герба Республики Ингушетия на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений значимых объектов культуры и истории; имеются рельефные надписи: вверху по окружности — «РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ», внизу в две строки — «100 ЛЕТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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