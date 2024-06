Финансовые новости: Информация об отмене публичного предложения акций ПАО “ТМК”

Source: MIL-OSI Russian Language News

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, в связи с принятием ПАО “ТМК” решения об отмене вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК (торговый код TRMK, ISIN RU000A0B6NK6) (далее – Акции) – https://www.tmk-group.ru/PressReleases/4801, было принято решение о прекращении сбора и аннулировании заявок на покупку Акций, поданных Участниками торгов в Режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” с 30.05.2024 г. по 03.06.2024 г., а также об исключении данного режима торгов из списка режимов торгов, доступных для Акций с 04.06.2024 г.



