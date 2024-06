Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первые выходные самого яркого и массового фестиваля года «Лето в Москве. Все на улицу!» для горожан и гостей столицы провели 2,5 тысячи мероприятий в разных районах города. 220,5 тысячи гостей смогли заняться спортом на набережных и в парках, поучаствовать в танцевальном флешмобе и литературных чтениях. А также посетить творческие мастер-классы и увидеть выступления музыкантов.

Фестиваль начался в столице 1 июня. Для гостей работало около 600 площадок в разных районах столицы, на которых прошло более чем 40 видов мероприятий. В первый день летнего праздника его участниками стали около 100 тысяч человек.

Чемпионат, аттракционы и мастер-классы в парках

В городских парках можно было посетить творческие занятия, концерты, литературные чтения и турниры по шахматам или игре в теннис.

Так, 2 июня в Измайловском парке прошел мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Н.Э. Баумана все желающие играли в настольный теннис.

На танцевальной площадке парка «Митино» можно было посмотреть интерактивный спектакль «Там, на неведомых дорожках» по сюжетам русских народных сказок. Для гостей организовали фотозоны, мастерские народных ремесел и подвижные игры.

На Чистопрудном бульваре открылся чемпионат Москвы по игре «Камень, ножницы, бумага». На нем все желающие смогли сразиться за главный приз один миллион рублей. Чемпионат проходит в несколько этапов. С 1 июня по 1 сентября определят тройки финалистов по округам, а с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города будут соревноваться 48 участников с самой быстрой реакцией.

Спорт на свежем воздухе

С 1 июня проект «Спортивные выходные» вернулся на площадки под открытым небом. В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» задействовано 13 точек, а с июля добавится еще 43. До 15 июня пройдут 104 тренировки, в которых, как ожидается, примут участие свыше 1,5 тысячи человек. За весь период фестиваля состоится 780 тренировок более чем для 15 тысяч человек.

До сентября на шести пляжах столицы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» можно будет посетить тренировки проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». В общей сложности запланировано проведение около 300 занятий, к которым присоединятся до 10 тысяч человек.

Летний сезон проекта «Мой спортивный район» продлится до конца сентября. Частью фестиваля станут 84 места для тренировок в 10 округах столицы. Спортивные занятия будут проходить несколько раз в неделю.

До 15 июня в рамках проекта пройдет 840 тренировок на 80 площадках. Ожидается, что в них примут участие восемь тысяч человек. В общей сложности за весь период фестиваля к 6250 тренировкам присоединятся более 59 тысяч человек. Во дворах и парках жители столицы будут заниматься фитнесом, роллер-спортом и игровыми видами спорта — бадминтоном, волейболом, футболом, настольным теннисом, баскетболом. На крышах районных центров «Место встречи» проведут занятия по йоге, танцевальному фитнесу, зумбе и растяжке.

О фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»

В этом году для горожан и гостей столицы подготовили масштабный проект «Лето в Москве». Он объединит уже полюбившиеся горожанам фестивали и новые развлекательные мероприятия. С 1 июня по 8 сентября проходит самый продолжительный в мире летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Ожидается, что в нем примут участие более 25 миллионов человек. Для тех, кто мечтает о незабываемом лете, уже открыто 600 площадок, где проводятся концерты, мастер-классы, театрализованные представления, кинопоказы, экскурсии, игры и спортивные мероприятия.

Фестиваль проходит во всех округах столицы. Его площадки расположены на бульварах и в скверах, в парках и на набережных, в традиционных точках проведения праздников и фестивалей, а также в абсолютно неожиданных местах, например в зонах для выгула собак. Фестиваль завершится празднованием Дня города. Гостей ждет более 250 тысяч мероприятий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI