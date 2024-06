Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Неэффективно используемый участок в Нагатино-Садовниках реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее решение опубликовано на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Участок площадью 4,44 гектара расположен по адресу: улица Садовники, владение 11. По проекту здесь запланировано строительство жилого квартала, где появится 71 тысяча квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 210 миллионов рублей. По итогам реализации проекта будет создано не менее 480 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Площадка имеет хорошую транспортную доступность и находится рядом со станцией метро «Коломенская». Сейчас на территории размещены склады, автосервисы, шиномонтаж, автомойка, офисы, неэксплуатируемое здание и другие устаревшие объекты.

«В рамках редевелопмента на участке предусмотрено строительство 59,76 тысячи квадратных метров комфортного жилья для целей программы реновации и 11,26 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая офисы, торговые объекты, кафе, отделения банков и фитнес-центры», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Строительство жилых комплексов по программе реновации вместе с созданием современной инфраструктуры с социально востребованными объектами помогает сформировать комфортную городскую среду.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что в районе Нагатино-Садовники запланировано расселить по программе реновации около пяти тысяч жителей 22 домов. Всего в Южном административном округе в программу реновации включено 378 зданий, в которых проживают 82,3 тысячи горожан.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

