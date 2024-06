Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В финал юбилейного, X Московского чемпионата «Абилимпикс-2024» вышли 930 москвичей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телгерам-канале.

«10-й год подряд чемпионат помогает людям с особенностями здоровья получить ценный профессиональный опыт и многим — начать карьеру. За это время в соревнованиях поучаствовали порядка восьми тысяч горожан», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В этом году участники соревновались по 62 компетенциям, среди которых были работа с информационными технологиями, демонстрация навыков в производственной отрасли, сфере питания, творчестве и многие другие.

Финал чемпионата «Абилимпикс-2024» пройдет осенью. Лидеры отборочного этапа поборются за право представлять Москву на национальном конкурсе.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI