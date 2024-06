Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В новом корпусе детской городской клинической больницы святого Владимира построят большие атриумы. Они станут главным украшением здания, с ними будет светло и просторно. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Три больших стеклянных атриума в центральной части здания протянутся от первого этажа до самой крыши. Общая площадь остекления — почти как две хоккейные площадки», — уточнил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В новом здании больницы со второго по шестой этаж мастера сделают витражное остекление. Так в помещения будет поступать больше солнечного света. Кроме того, на этажах сделают открытые переходы через центральный атриум.

Новый корпус больницы святого Владимира готов наполовину, ввести его в эксплуатацию планируют в 2025 году. Здесь будет экспертный центр по лечению и диагностике детских заболеваний, девять операционных общехирургического профиля, одна гибридная и пять малых.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI