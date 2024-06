Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начались летние сезоны проектов городского Департамента спорта «Спортивные выходные», «Мой спортивный район», «ГТО в парках» и «Лето. Пляж. Московский спорт». Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

У горожан есть уникальная возможность бесплатно тренироваться под руководством профессиональных инструкторов в самых разных и необычных местах — от дворов до живописных парков и пляжей.

В первый день лета открылось 13 площадок проекта «Спортивные выходные», в том числе парк Победы, территории Центрального рынка, гастрокластера «Три вокзала. Депо» и Культурного центра ЗИЛ. Все желающие могли присоединиться к занятиям по йоге, растяжке, танцам и к функциональным тренировкам. В общей сложности первые дни проекта «Спортивные выходные» привлекли более 700 человек.

Летний сезон проекта «Спортивные выходные» продлится до сентября. На 56 городских фестивальных площадках пройдет 780 тренировок. Ожидается, что в них примут участие 15 600 человек.

Для тех, кто предпочитает заниматься физкультурой недалеко от дома, 1 июня открыли новый сезон проекта «Мой спортивный район». Занятия проходят во дворах и в парках, а также на крышах районных центров «Место встречи».

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит на 84 площадках в 10 округах столицы. Спортивные тренировки там проходят ежедневно, присоединиться к ним может каждый. Только за первые выходные фестиваля в занятиях йоге, зумбе, роллер-спорту, волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, и другим спортивным направлениям приняли участие 1942 человека. Планируется, что за весь летний сезон в 6250 тренировках поучаствуют 59 200 человек.

Для желающих выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также принять участие в подготовительных тренировках, которые проводят опытные инструкторы и судьи, 1 июня открылся проект «ГТО в парках». В первые летние выходные в 10 парках столицы (ВДНХ, «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», 40-летия Победы, 850-летия Москвы и других) прошло 20 тренировок. К ним присоединились 184 человека. Проект «ГТО в парках» продлится до 15 сентября. В общей сложности запланировано 300 мероприятий для 2700 человек

Любители активного отдыха у воды приняли участие в событиях проекта «Лето. Пляж. Московский спорт», также стартовавшего 1 июня. На шести живописных пляжах («Левобережный», Белое озеро, «Тропарево», «Мещерский», «Строгино Wake Park» и Большой городской пруд) прошли занятия по стретчингу, зумбе, функциональному тренингу, барре и другим направлениям. Все желающие приняли участие в пляжных мероприятиях и мини-турнирах по пляжному волейболу. К ним присоединились 993 человека.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI