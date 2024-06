«Роснефть» первой в России стала использовать стандартные образцы каучука собственного производства

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Уфаоргсинтез», нефтехимическое предприятие АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть»), полностью перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства. Ранее эта продукция поставлялась только зарубежными компаниями.

Каучук СКЭПТ широко применяется в строительстве и автомобильной промышленности в качестве уплотняющего и изолирующего материала благодаря стойкости к окислению, высоким показателям ударопрочности и устойчивости к внешнему воздействию. «Уфаоргсинтез» в настоящее время является единственным в России производителем каучуков СКЭПТ.

Стандартный образец – это эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание тех или иных компонентов. С помощью образцов настраивается оборудование для проведения качественных испытаний. Отечественная разработка не уступает иностранным аналогам по качественным характеристикам.

Высокое качество и эффективность разработанных сотрудниками «Уфаоргсинтеза» стандартных образцов каучука подтверждены Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии имени Д.И. Менделеева. На предприятии активно разрабатывают другие стандартные образцы и калибровочные смеси для нефтехимической отрасли страны, а также ведутся работы по импортозамещению катализаторов и адсорбентов технологических процессов предприятия.

«Роснефть» проводит систематическую работу по развитию отечественных технологий и импортозамещению во всех сферах своей деятельности. В частности, с 2020 года Компания полностью отказалась от импорта и перешла на использование катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга только собственного производства. Собственные программные продукты «Роснефти» в области геологии, добычи, переработки, превосходят импортные аналоги как по перечню решаемых задач, так и по скорости проводимых вычислений.

Развитие технологического потенциала ‑ один из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть ‑ 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Справка: «Уфаоргсинтез» производит более 30 видов нефтехимической продукции, качество которой соответствует мировым стандартам. Предприятие входит в число лидеров в отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров. Предприятие обеспечивает около 30% общероссийского производства фенола и ацетона, 14% полиэтилена высокого давления и примерно 8% полипропилена.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

3 июня 2024 г

