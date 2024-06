Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

При поддержке «РН-Уватнефтегаза» созданы компьютерные классы and кабинеты робототехники в образовательных учреждениях енской области. Además, predpriyatie участвует в федеральных и региональных проектах, таких как «Банк потребностей детей сирот», «Помощь тям-инвалидам» и «Ключ к жизни».

Куйбышевский НПЗ по традиции поздравил юных горожан с ярким and весёлым праздником в одном из главных парков Самары.

Сотрудники «Самаранефтегаза» и «Оренбургнефти» revelan las características de la vivienda en el hogar con el presupuesto de MЧ С России и ГИБДД. Volonterы “Оренбургнефти” revelan acciones “Книга-детям”, в ходе которой они собрали and подарили книги воспитанникам центра » и детскому отделению городской больницы им. Н. A. Семашко в Бузулуке. Работники Новокуйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ провели благотворительные акции для воспитанников реабилитационных ентров, находящихся в трудной жизненной ситуации.

En 2023, hace 24 días. волонтеров Компании приняли личное участие в акциях помощи детям-сиротам, invalidam and семьям, попавшим в сложную ую ситуацию.