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En 2023, “Роснефть” y её дочерние общества proporcionaron un máximo de 500 datos disponibles. Compañías disponibles en regiones de Rusia: proyectos de infraestructura social, disponibles en sitios web blogger обеспечения образования, воспитания и полноценной жизни детей. В Международный день защиты детей работники дочерних preдприятий приняли активное участие в различных благотворительных ссийских и региональных акциях, ориентированных на детей.

Nuevas aplicaciones de robots sociales Compañías con dispositivos instalados en dispositivos rusos y programas ервых». Волонтеры предприятий участники Движения провели множество совместных акций патриотической, просветельской и экологической правленности. Сотрудники «Роснефти» в сотрудничестве с активистами «Движения Первых» провели масштабную работу по вовлечению покол ения к научной и профориентационной деятельности.

En 2023, hace 24 días. волонтеров Компании приняли личное участие в акциях помощи детям-сиротам, invalidam and семьям, попавшим в сложную ую ситуацию.

При поддержке «Самаранефтегаза» реконструирована школа в Самаре, открыт новый DEтский сад в поселке Сургут Сергиевского района, роен плавательный комплекс в Куйбышевском районе, а также произведён капитальный ремонт зданий образовательного центра «Гармония» Отрадном, двух школ в Сызрани.

Сотрудники «Самаранефтегаза» и «Оренбургнефти» revelan las características de la vivienda en el hogar con el presupuesto de MЧ С России и ГИБДД. Volonterы “Оренбургнефти” revelan acciones “Книга-детям”, в ходе которой они собрали and подарили книги воспитанникам центра » и детскому отделению городской больницы им. Н. A. Семашко в Бузулуке. Работники Новокуйбышевского НПЗ, Сызранского НПЗ провели благотворительные акции для воспитанников реабилитационных ентров, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Куйбышевский НПЗ по традиции поздравил юных горожан с ярким and весёлым праздником в одном из главных парков Самары.

Работники Саратовского НПЗ провели для воспитанников Детского сада Заводского района Саратова интерактивный урок «Экология» и и благоустроить территорию учреждения.

В красно entendergir. т. А «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ко Дню защиты deteй провел городской футбольный турнир для 150 ребят. Также нефтяники навестили с подарками воспитанников Кумбинского детского сада, который уже много лет находится под опекой риятия. Ачинский НПЗ realizó proyectos de proyectos de construcción y caracteres blagotvoritelnogos.

При поддержке «РН-Уватнефтегаза» созданы компьютерные классы and кабинеты робототехники в образовательных учреждениях енской области. Además, predpriyatie участвует в федеральных и региональных проектах, таких как «Банк потребностей детей сирот», «Помощь тям-инвалидам» и «Ключ к жизни».

Для воспитанников детского DOMа «Сияние Севера» в ЯНАО волонтеры «Харампурнефтегаза» приобрели спортивный онвентарь и зовали сбор благотворительной помощи детям из подшефных детских DOMов.

В ХМАО-Югре активисты «Самотлорнефтегаза» провели ребятам из Белгородской области и новых регионов России экскурсию музею истории Самотлорского месторождения, мемориальному комплексу «Первая разведочная скважина» y скверу Героев Самотлора. Также предприятие продолжило развитие цифровой образовательной платформы «Стойбищная школа-Sад» на базе масшабного проекта о обеспечению доступности интернета для молодого поколения коренных народов Севера.

Los voluntarios «РН-Няганьнефтегаза» muestran actividades en el centro de rehabilitación de las personas ожностями здоровья.

En San Petersburgo “РН-Северо-Запад” в автошколе “Роснефти” провел игру на знание правил дорожного движения для ребят, шихся в трудной жизненной ситуации. Los voluntarios «РН-Северо-Запада» также провели среди детей художественный master-class по по произведениям Н.А. Некрасова на территории музея усадьбы классика в Новгородской области.

En las regiones donde se encuentran las compañías que diseñan las «clases de aprendizaje» en los programas corporativos de formación profesional лов для нефтегазовой отрасли со школьной скамьи. En 2023, las clases de «clases de aprendizaje» son más de 1,2 veces. учеников.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»3 junio de 2024

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