Проекты студентов Гуманитарного института НГУ победили на международном конкурсе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Стали известны итоги VI Международного студенческого фестиваля дебютных фильмов и журналистских практик «Good Stuff» в Томске. К участию в конкурсе были приглашены студенты и магистранты вузов и учащиеся СПО. Новосибирский государственный университет на конкурсе представляли студенты Гуманитарного института направления «Журналистика»: проект «Ты в порядке?» занял 1 место (руководитель проекта — Лилия Анатольевна Стяжкина), «Паллиативная помощь — это жизнь» — 3 место (руководитель проекта — Клавдия Сергеевна Березнякова), «Белая трость» — 2 место (руководитель проекта — Лилия Анатольевна Стяжкина), «КЛАССный ученый» и кошка Колбочка: зачем СО РАН нужны школьники и мемы?» — 2 место (руководители проекта — Юлия Сергеевна Позднякова и Виктория Евгеньевна Беленко), «Что они играют? Актуально ли – театр движения?» — 1 место (руководитель проекта — Елена Валерьевна Климова).

Составы творческих команд:

«Ты в порядке?» (Александра Ломенкова, Мария Меледина, Ирина Баранова, Екатерина Филимонова);

«Паллиативная помощь — это жизнь» (Яна Беззубцева, Анна Страшко, Иван Деревянченко, Елизавета Устьянцева, Софья Подчернина, Ольга Осинная);

«Белая трость» (Мария Исаева, Валерия Кочеткова);

«КЛАССный ученый» и кошка Колбочка: зачем СО РАН нужны школьники и мемы?» (Виолетта Трухина, Елизавета Койнова, Полина Червонина);

«Что они играют? Актуально ли – театр движения?» (Виктория Корнеева, Полина Давыденко).

— Нами была выбрана непростая социальная тема. «Паллиативная помощь — это жизнь» — так звучит название нашего спецрепортажа. Нам важно было донести до зрителя мысль о том, что даже с неизлечимыми болезнями люди могут продолжать жить. И их жизнь можно поддерживать с помощью медицинских вмешательств и психологической помощи. В сюжете два спикера, которые представляют разные методы паллиативной помощи, — Юрий Владимирович, представитель государственной больницы, и Юлия, директор частного хосписа, где оказывают комплексную поддержку гражданам, столкнувшимся с этой проблемой.

Наша команда изначально решила, что будет принимать участие в разных конкурсах. Первым, куда мы отправили заявку, стал «Good Stuff». В прошлую субботу подводили итоги, я смотрела прямой эфир и держала ребят в курсе событий. В разных номинациях слышала знакомые фамилии девочек со старших курсов и очень радовалась за их победы, писала им, что они молодцы. Но самым неожиданным было услышать и наши фамилии с призовым местом. Для нас это стало большой радостью: это наша первая совместная победа, которую так высоко оценили члены жюри, — рассказала Анна Страшко.

— Наш выпуск входит в проект «Ты в порядке?», участником которого может стать любой студент НГУ. Героиней сюжета про сталкинг стала Даша. Бывший муж писал ей навязчивые сообщения, преследовал и угрожал самоубийством. В выпуске психолог отдела психологической поддержки НГУ ответила на вопрос: «Что делать, если ты стал жертвой сталкинга?». Это видео, как и весь проект, о том, что делиться своими проблемами и обращаться за профессиональной помощью, — не стыдно. И о том, как важно иногда задавать друг другу такой простой вопрос: «Ты в порядке?». Очень приятно, что жюри отметили значимость нашего проекта и мы заняли 1 место, — рассказала Александра Ломенкова.

— У нас с Лерой фильм на важную социальную тему. Мы показали, как живут и реабилитируются люди, которые потеряли зрение. Задачей было «пронаблюдать» за жизнью героев, по минимуму вмешиваясь в ход событий. Иногда это было сложно, потому что хотелось помочь, подсказать. За время съемок мы узнали много нюансов о жизни незрячих и постарались отразить их в своем фильме. Мы рады, что жюри «Good Stuff» оценили работу. В нее было вложено много сил. Многому нам пришлось научиться, иногда прямо во время съемок. Эта победа доказывает, что мы движемся в правильном направлении и придает сил идти дальше. Спасибо нашим руководителям, организаторам конкурса и всем участникам за возможность быть причастными к такому творческому сообществу молодых специалистов медиа, — отметила Мария Исаева.

— Один из выпусков нашего подкаста «Что они играют?» мы посвятили пластическому театру или театру движения. С нашим гостем, хореографом Андреем Короленко, мы поговорили о том, что же такое театр движения, и обсудили актуальность этой театральной формы для Новосибирска. Честно, я не ожидала, что мы займем первое место, так как в подкасте обсуждали локальную повестку. Но я очень рада, что коллеги из Томска так высоко оценили наш проект. Это сильно мотивирует продолжать его, а пока вы можете посмотреть наш победный выпуск, — рассказала Виктория Корнеева.

— Мы представляли проект «КЛАССный ученый». Это инициатива СО РАН с выездными лекциями для школьников НСО. У проекта есть и YouTube-канал с записанными лекциями. Нашей задачей было популяризировать проект и привлечь к нему молодую аудиторию: для этого мы переоформили часть лекций в лонгриды на Тильде и завели группу в ВК. Фестиваль в первую очередь запомнился дружелюбной атмосферой. Судьи очень тепло приняли наше выступление о проекте, и мы благодарны за победу. Было много интересных ребят с крутыми проектами. Некоторых было особенно увлекательно слушать с высоты четырехлетнего опыта обучения. А еще мы использовали участие в фестивале как повод запустить розыгрыш, приуроченный к юбилейному числу подписчиков. Поэтому в конце выступления мы выложили пост с нашей тихоходочкой, розыгрыш все еще идет, кстати, присоединяйтесь, — отметила Полина Червонина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI