Плавание, бокс или гольф: какой вид спорта выбрать для ребенка

Занятия спортом — это прекрасная возможность сформировать у детей привычку к здоровому образу жизни, выносливость, дисциплину и нацеленность на результат. Кроме того, в юном возрасте отлично развивается гибкость, пластичность и координация. Однако родители не всегда могут правильно подобрать занятия, которые одновременно учитывали бы несколько важных факторов: физические данные детей, особенности их характера и желание.

Найти подходящую для каждого ребенка дисциплину в Москве можно с помощью бесплатного тестирования. Его проводят в рамках городской программы «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Рассчитано оно на ребят в возрасте от 5,5 до 12 лет. Пройти тестирование можно вне зависимости от уровня спортивной подготовки.

Где проводят тестирование и как на него записаться

Программа действует с 2016 года. За это время состоялось уже более 26 тысяч тестирований. Сейчас их можно пройти в Центре спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта города Москвы (улица Советской Армии, дом 6) и в школе № 1238 Департамента образования и науки города Москвы (улица Шолохова, дом 19). С сентября по май тестирование проводится во Дворце творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара (улица Шкулева, дом 2, строение 1). Записаться на прием можно на портале mos.ru.

По данным Департамента информационных технологий города Москвы, услуга востребована у жителей. За все время ее существования от родителей поступило более 84,6 тысячи заявок на тестирование.

Для получения услуги у родителей или законных представителей ребенка должна быть стандартная учетная запись на портале. В каталоге услуг им необходимо открыть раздел «Культура, спорт, отдых», выбрать категорию «Спорт и физкультура» и перейти к пункту «Запись на тестирование по выбору спорта для детей от 5,5 до 12 лет».

Специалисты рекомендуют проходить тестирование в июне и в июле. Таким образом, родители смогут получить информацию об актуальном состоянии здоровья, физических и психологических показателях ребенка перед поступлением в спортивную школу. Запись на следующую неделю открывается каждую пятницу во второй половине дня. Родителям или законным представителям ребенка рекомендуется записываться в пятницу во второй половине дня, чтобы увидеть свободные слоты и забронировать удобный день и время для посещения.

Родители или законные представители должны обязательно принести на прием свой паспорт, медицинские справки о состоянии здоровья ребенка и отсутствии у него противопоказаний к занятиям спортом. Кроме того, необходимо взять с собой спортивную форму и кроссовки. Процесс тестирования займет не более часа.

Из чего состоит тестирование

В учреждении родителей и ребенка встретит специалист, который объяснит, как проводятся тесты. Сначала проведут психофизиологическое тестирование. Будущему спортсмену предложат ответить на вопросы анкеты. Если ему меньше девяти лет, то за него это должен сделать родитель. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить тип темперамента ребенка, а также скорость его зрительно-моторной реакции и степень концентрации внимания. Эти показатели играют важную роль при выборе спортивной дисциплины. Например, высокой скоростью реакции и хорошей концентрацией необходимо обладать тем, кто занимается боксом.

Затем специалист проведет антропометрические измерения. Он определит рост, вес, индекс массы тела, тип телосложения, уровень физического развития ребенка и другие показатели. Все эти данные также необходимо учитывать при выборе вида спорта. Так, если родителям хочется отправить ребенка на гимнастику, то ему недостаточно обладать хорошей гибкостью и подвижностью суставов. Рост, вес и другие антропометрические показатели будущего чемпиона не должны превышать средних значений.

После этого юному посетителю предложат пройти спортивное испытание. Оно заключается в выполнении таких упражнений, как бег по дорожке, прыжки, приседания, броски мяча, отжимания и другие. За их выполнением будет следить специалист. Затем он определит, насколько хорошо у ребенка развита координация и реакция организма на физическую нагрузку. Также он проверит скоростно-силовые способности и вестибулярную устойчивость, то есть способность сохранять равновесие.

После прохождения тестов результаты обработают и сформируют заключение. При подведении итогов учтут более 50 показателей. Полученные результаты обсудят с родителем. Специалист расскажет, почему ребенку рекомендованы конкретные виды спорта и на что необходимо обратить внимание при посещении занятий. Заключение по итогам тестирования оформят в виде PDF-файла и отправят на электронную почту.

Подобное исследование юным спортсменам рекомендуется проходить регулярно. Это необходимо для того, чтобы родители отслеживали динамику физического развития и функционального состояния.

После процедуры тестирования ребенку можно подобрать для занятий спортивное учреждение. В московских спортшколах открыты секции по 89 видам спорта — от самых популярных (футбол, хоккей, фигурное катание, плавание) до менее распространенных (бейсбол, софтбол, сумо). В системе Департамента спорта работает 35 учреждений дополнительного образования. За подготовку спортсменов отвечают более 3,8 тысячи тренеров, 347 из них имеют звание заслуженного тренера России.

Записаться в секцию можно на портале mos.ru. Для этого родители могут воспользоваться услугой «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества». Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, подать онлайн-заявку могут только его родители или законные представители. Пользователи, достигшие 14 лет, имеют возможность записаться на занятия самостоятельно.

О том, с какого возраста детям лучше начать заниматься спортом, можно прочитать в специальной инструкции на портале mos.ru.

