Парни, спасибо за сезон!

Завершился сезон 23/24 гг. для сборной по хоккею «Черные Медведи —Политех». Этот год для команды стал ярким и насыщенным. Начался он с ежегодного чемпионата Санкт-Петербурга. Ребята забрали восемь побед из восьми возможных и стали трехкратными обладателями кубка. Лучший бомбардир турнира — Глеб Седых, а лучший нападающий — Иван Балыкин.

Затем прошёл уже традиционный для студенческой хоккейной лиги турнир сборных команд регионов — Кубок открытия. Защищать честь команды Санкт-Петербурга отправились семь хоккеистов Политехнического университета. По результатам турнира ребята завоевали бронзовые медали.

С начала ноября у наших парней началась самая насыщенная часть сезона, они участвовали в двух турнирах параллельно — в первенстве студенческой хоккейной лиги СПБ и в чемпионате СХЛ России. С ноября по март ребята провели 34 игры и стали победителями регулярного первенства города, а также впервые в истории студенческого хоккея Санкт-Петербурга вышли в «Финал восьми» в рамках чемпионата студенческой хоккейной лиги.

На финальных играх сезона в Сочи наши хоккеисты проявили себя очень достойно и заняли 5 место по итогам сезона СХЛ, а буквально через две недели стали обладателями бронзовых медалей в Санкт-Петербургской студенческой хоккейной лиге.

На торжественной церемонии награждения по итогам сезона ребята получили 5 личных наград.

Лучший вратарь — Никита Нагорнов

Награда «За преданность хоккею» — Даниил Ларькин

Лучший бомбардир — Глеб Седых

Лучший бомбардир плей-офф — Ярослав Аборнев

Лучшая социальная сеть ВКонтакте — пресс-атташе команды Анастасия Кузнецова.

Также на церемонии отметили руководителей нашего университета. Ректору СПбПУ Андрею Рудскому выражена благодарность за вклад в развитие студенческой хоккейной лиги Санкт-Петербурга, а директора ИФКСиТ Валерия Сущенко поблагодарили за помощь в организации и проведении соревнований.

Так что сезон выдался крайне тяжёлым. Ребята провели более 60 матчей и сыграли на выезде в шести городах России, но при этом ещё успевали учиться и работать.

