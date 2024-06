На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории Центрального московского ипподрома по адресу: Беговая улица, дом 22 завершились работы подготовительного периода. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Работы ведутся за счет городского бюджета. Территорию ипподрома уже освободили от объектов в предаварийном состоянии и самовольных построек. Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10 процентов. На площадке ведется устройство фундаментов и вертикальных конструкций новых зданий и сооружений, двухпутных тоннелей для выхода лошадей из конюшен. Кроме того, перед реставрацией исторического главного здания Центрального московского ипподрома проводятся мероприятия, которые позволяют максимально бережно и безопасно ее провести. После этого специалисты определяют, какие элементы нуждаются в реставрации и какие дальнейшие мероприятия будут проводиться. Основные работы по реконструкции объекта планируется закончить в 2026 году», — рассказал Владимир Ефимов.

Важнейшая часть проекта реконструкции ипподрома — создание современного конного двора. Он расположится на месте устаревших зданий и сооружений и будет включать в себя конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями, тремя манежами и трибунами, а также гостевые конюшни. Общая площадь инфраструктуры для спортсменов и лошадей увеличится более чем в 1,5 раза и составит 52 тысячи квадратных метров.

«Специалисты приступили к устройству фундаментов зданий конного двора — конюшен. Аналогичные работы начались и на территории будущего ветеринарного блока. Его оснастят аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины. Там откроются карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля», — отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Центральный московский ипподром основан в 1834 году. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Проект его реконструкции разработало Правительство Москвы совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Ипподром планируется сделать уникальным спортивным и досуговым центром.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома. После ее завершения планируется благоустроить сквер перед главным зданием, Беговую аллею, а также расположенные рядом жилые кварталы.

