На нескольких площадках проекта «Московские сезоны» открылись корты для игры в падел-теннис

На площадках проекта «Московские сезоны» открылись корты для игры в падел-теннис. Пять из них принимают гостей на Авиационной улице, по два — на улицах Матвеевской и Грекова.

Бронировать корты необходимо на сайте. Длительность сеанса — один час. Одновременно на корте могут находиться не более четырех человек. Играть можно вдвоем (один на один) и вчетвером (два на два). Режим работы зон — ежедневно с 10:00 до 21:00. Посещать корты могут взрослые и дети с пяти лет. Посетителям в возрасте до 18 потребуется письменное согласие сопровождающих. Все, кто планирует регулярно ходить на сеансы, получат личную карту посетителя.

Ракетки и мячи можно взять в пунктах проката — 50 рублей за единицу снаряжения (ракетка, три мяча и полотенце). Необходимо будет внести залог: три тысячи рублей за ракетку, по одной тысяче рублей за мячи и полотенце. Деньги вернут после сдачи исправного инвентаря и полного комплекта мячей. Посещение кортов со своим оборудованием бесплатное.

Падел-теннис — это симбиоз большого, настольного, пляжного тенниса и сквоша. Играют в него двое на двое или один на один на размеченных и огороженных стенками кортах размером 20 на 10 метров. Ракетками, похожими на весла (заимствованы из пляжного тенниса), подают снизу, как в настольном теннисе.

Счет ведется по принципу большого тенниса (с некоторыми изменениями), мяч перебрасывают через сетку, натянутую посередине корта. Скорость игры и закрытые стенками из стекла или металла корты как в сквоше. В падел-теннисе допускаются удары мяча об ограждение, засчитываются рикошеты на поле противника.

Падел-теннис развивает реакцию, координацию, стратегическое мышление, логику, внимательность и выносливость. Кроме того, он помогает сжечь большое количество калорий — профессиональные игроки за один матч сжигают две — три тысячи калорий. В Москве работают частные клубы падел-тенниса и корты во дворце тенниса в «Лужниках».

Летом в Москве можно заняться и другими видами спорта. Например, на площадках «Московских сезонов» работают 12 бассейнов. Подробности можно узнать на сайте.

Цикл городских уличных мероприятий «Московские сезоны» — это масштабные фестивали и праздники, сменяющие друг друга, как времена года. Среди них — новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», торжества в честь Дня России, Дня города и Дня народного единства, красочная «Московская Масленица», благотворительный «Пасхальный дар», исторический фестиваль «Времена и эпохи», гастрономические «Москва — на волне. Рыбная неделя», «Золотая осень» и многие другие.

