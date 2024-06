Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году московский трамвай отмечает 125-летие. Об развитии этого вида транспорта Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

«Свой юбилей старейший московский общественный транспорт встречает в хорошей форме. Трамвай по-прежнему популярен и любим, ежедневно им пользуется около 700 тысяч пассажиров», — отметил Мэр Москвы.

Практически завершена многолетняя программа обновления подвижного состава. Сегодня доля новых, удобных и полностью низкопольных вагонов составляет 95 процентов. Через несколько лет все московские трамваи будут именно такими.

Активно идет реконструкция трамвайных путей. Обстановки оборудуют безопасными платформами, которые приподняты над уровнем проезжей части. Однако в Москве с ее плотной застройкой достаточно непросто прокладывать новые пути. Тем не менее за последние годы трамваи снова начали ходить к Белорусскому и Павелецкому вокзалам.

Сейчас приступили к строительству еще двух новых участков путей. Первый пройдет по улице Сергия Радонежского от станции метро «Площадь Ильича» до Андроньевской площади. Он соединит существующие линии и сократит пассажирам путь до Курского вокзала. А в будущем планируется организовать новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

Протяженность этого участка составит 2,1 километра, еще примерно 480 метров будет реконструировано. Семь новых остановок оборудуют приподнятыми платформами, информационными пилонами и пандусами для маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками.

Вдоль путей установят современные фонари с энергосберегающими светильниками. По окончании строительства трамвайной линии запланировано комплексное благоустройство улицы Сергия Радонежского и прилегающих дворов.

Вторая линия длиной почти два километра пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистых прудов. Она свяжет отдельные сегменты трамвайной сети на востоке, в центре и на юге столицы. Маршрут соединит Сокольники, площадь трех вокзалов и Павелецкий вокзал, а пассажиру смогут добираться до нужной им остановки без пересадок.

Всего на новом участке будет 15 остановок. Их оборудуют современными павильонами с подогревом зоны ожидания и USB-портами для зарядки гаджетов.

Работы по строительству этой линии пройдут в два этапа. В 2024 году планируется переложить инженерные коммуникации. В 2025-м — приступить непосредственно к устройству новых трамвайных путей.

Вдоль новой линии модернизируют систему освещения и архитектурно-художественной подсветки зданий. А на трамвайных остановках возле станции метро «Чистые пруды», в скверах и на небольших озелененных участках будет ландшафтное освещение. Подсветкой украсят и деревья.

Кроме того, станут уютнее проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой. Там высадят деревья, разобьют газонам, установят лавочки и оборудуют велопарковки.

«Развитие рельсового транспорта — один из приоритетов транспортной стратегии Москвы. И трамваю в этой работе отводится одна из главных ролей», — подчеркнул Сергей Собянин.

Безопаснее, быстрее, тише: московские трамваи становятся удобнее для пассажиров

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI