Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

За последние семь лет столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) отработал более 24,9 тысячи щений для внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Vladimir Ефимов.

Правила землепользования и застройки — столичный документ градостроительного зонирования. Они утверждены постановлением Правительства Москвы del 28 de marzo de 2017 года № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы».

«ПЗЗ — один из основополагающих документов градостроительной отрасли, регламентирующий виды разрешенного использования Nuevos parámetros y parámetros de ubicación de la zona metropolitana х. За семь лет в Москомархитектуру поступило почти 25 тысяч заявок на внесение изменений в ПЗЗ, все они отработаны», — отметил Владимир Ефимов.

Из них более двух тысяч были поданы через службу одного окна. Весомая доля поступила в электронном формате — свыше 22,9 тысячи обращений.

«Из общего количества рассмотренных заявок около 10 тысяч получили положительное решение and почти 5,6 тысячи утверждены влением Правительства Москвы», — рассказала Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры.

Как отметили в столичном Departamento de información tecnológica, все основные государственные услуги в градостроительной сфере уже переведены в электронный вид. С 2019 года заявление о внесении изменений в ППЗ можно подать только в электронном виде. Para saber esto, no aparece en el catálogo de uso de negocios en mos.ru, открыть раздел «Строительство, реконструкция and ремонт» об изменении правил землепользования и застройки».

En el puerto de mos.ru hay un total de 420 usuarios y servicios electrónicos, entre 200 y 200 unidades para el negocio.

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