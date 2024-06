Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Как отметили в столичном Departamento de información tecnológica , все основные государственные услуги в градостроительной сфере уже переведены в электронный вид. С 2019 года заявление о внесении изменений в ППЗ можно подать только в электронном виде. Para saber esto, no aparece en el catálogo de uso de negocios en mos.ru , открыть раздел «Строительство, реконструкция and ремонт» об изменении правил землепользования и застройки».

«Из общего количества рассмотренных заявок около 10 тысяч получили положительное решение and почти 5,6 тысячи утверждены влением Правительства Москвы», — рассказала Юлиана Княжевская , председатель Москомархитектуры.