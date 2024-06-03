Миссия МВФ завершает визит в Казахстан

Source: IMF – News in Russian

3 июня 2024 г.

Пресс-релизы по итогам визита содержат заявления сотрудников МВФ, в которых излагаются предварительные выводы после посещения страны. Взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета.

Экономика Казахстана и финансовый сектор сохраняют устойчивость, однако существуют серьезные риски ухудшения прогноза.

Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому показателю. В текущем году ожидается ужесточение налогово-бюджетной политики, но для повышения доверия к ней необходимо провести реформы. Необходимо создать надежную систему урегулирования проблемных банков и развивать потенциал макропруденциальной политики.

Важнейшую роль в повышении экономического роста в будущем и обеспечении диверсификации экономики должно сыграть ускорение реализации структурных и климатических реформ.

Астана: Миссия МВФ находилась в Казахстане в период с 23 по 31 мая 2024 года для обсуждения текущей экономической ситуации, перспектив развития экономики и рисков, приоритетов экономической политики, а также получения поддержки от МВФ в сфере укрепления потенциала. Г-н Бланше сделал следующее заявление:

«Экономика Казахстана сохраняет устойчивость. В 2023 году реальный ВВП вырос на 5,1 процента, а инфляция снизилась до 8,7 процента в апреле 2024 года, что обусловлено, в частности, снижением мировых цен на продовольствие и взвешенной денежно-кредитной политикой. В 2024 году прогнозируется замедление темпов роста приблизительно до 3½ процентов вследствие динамичного развития обрабатывающей промышленности, строительства и сферы услуг; инфляция на конец года ожидается на уровне, близком к 8 процентам. В финансовом секторе сохраняются высокие уровни капитала и ликвидности на фоне повышенного роста кредитования, прежде всего потребительского. Ожидается, что дефицит счета текущих операций в 2024 году сократится до приблизительно 3 процентов ВВП. В среднесрочной перспективе прогнозируется рост ненефтяного ВВП в диапазоне 3-3½ процентов, что соответствует оценкам его потенциала; при этом дефицит счета текущих операций сохранится вследствие снижения цен на нефть.

Сохраняются серьезные риски ухудшения прогноза. К внешним рискам относятся: более низкие, чем ожидается, темпы роста в странах, являющихся торговыми партнерами Казахстана и усиление импортированного инфляционного давления; воздействие неблагоприятных последствий войны в Украине через каналы торговли, иностранных инвестиций и обменного курса; более низкие, чем прогнозировалось, цены на нефть, а также вторичные санкции вследствие операций с Россией, несмотря на постоянные усилия официальных органов по предотвращению любых возможностей обхода этих санкций. К внутренним рискам относятся: последствия недавних паводков; инфляционное давление (вызванное, в частности, повышением тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ), что может способствовать возникновению социальной напряженности и отсрочить реализацию реформ. Повышение цен на нефть и более высокие, чем ожидается, инвестиции в новые сектора (в частности, в важнейшие добывающие отрасли, в «зеленую» энергетику или в информационные технологии) могут привести к превышению прогнозных показателей.

Денежно-кредитная политика является в надлежащей степени жесткой и должна оставаться таковой до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого показателя в 5 процентов. 31 мая 2024 года Национальный банк Республики Казахстан понизил базовую ставку до 14,5 процента. Возможности дальнейшего снижения ставки ограничены высоким внутренним спросом и перспективой повышения тарифов на энергоносители и услуги ЖКХ. В целом следует приветствовать приверженность НБ РК таргетированию инфляции; дальнейшее укрепление его институциональной независимости и повышение эффективности трансмиссионного механизма в денежно-кредитной политике было бы полезным для НБ РК.

В 2024 году ожидается ужесточение налогово-бюджетной политики, но для повышения доверия к ней необходимо провести реформы. В 2023 году налогово-бюджетная политика была расширительной, при этом структурный ненефтяной дефицит увеличился с 8 до 8,7 процента ВВП в связи со значительным ростом расходов. Недопоступление доходов в начале 2024 года и необходимость ликвидации последствий недавних паводков могут затруднить достижение обоснованно поставленной в бюджете 2024 года цели по ужесточению налогово-бюджетной политики. Для повышения доверия к среднесрочным фискальным обязательствам готовящийся новый бюджетный кодекс установит более твердые принципы применения бюджетных правил со строгими оговорками и исключит возможность дискреционных трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан. Предстоящее введение в действие нового налогового кодекса позволит увеличить ненефтяные доходы; миссия рекомендует повысить ставку налога на добавленную стоимость и ускорить отмену обременительных налоговых льгот.

Для поддержания стабильности и устойчивости банковского сектора Казахстана необходимо укрепить систему урегулирования проблемных банков и развивать потенциал макропруденциальной политики. Миссия положительно оценивает достигнутый прогресс в выполнении рекомендаций программы ФСАП 2023 года по повышению независимости Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и усилению консолидированного надзора и контроля за операциями со связанными сторонами. Ключевыми приоритетами на предстоящий период являются создание надежной системы урегулирования проблемных банков и развитие потенциала АРРФР, а также укрепление полномочий НБ РК по проведению макропруденциальной политики, в частности, путем координации этой работы с Советом по финансовой стабильности.

Для повышения экономического роста в будущем и обеспечения диверсификации экономики необходимо ускорить реализацию структурных и климатических реформ. Своевременная реализация положений принятого недавно указа о либерализации экономики, который определяет важные цели и шаги по снижению роли государства в экономике и усилению конкуренции, позволит добиться значительного прогресса. Для выполнения климатических задач и обязательств Казахстана необходимы решительные усилия и стимулы для продвижения “зеленых” источников энергии и декарбонизации, в том числе путем продолжения корректировки тарифов на энергоносители, улучшения функционирования системы торговли квотами на выбросы и модернизации энергетической инфраструктуры.

Миссия благодарит официальные органы и других партнеров по обсуждениям за сотрудничество и гостеприимство».

Департамент коммуникаций МВФ

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