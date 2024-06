Минэкономразвития запускает конкурс видеороликов «Семейные путешествия» о поездках по России

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 июня, в День защиты детей, Минэкономразвития совместно с АНО «Национальные приоритеты» и Российским союзом туриндустрии запускают Всероссийский конкурс видеороликов о семейных путешествиях. Три семьи получат в подарок туристическую поездку. Итоги конкурса будут подведены в сентябре на Дне туризма.

«Все, кто планирует отправиться на отдых летом или уже побывал на отдыхе в Год семьи, смогут поделиться своими впечатлениями. Три семьи получат в подарок путешествие. Уверен, поездки по нашей стране с ее богатым культурным и историческим потенциалом – отличный формат, чтобы стать еще ближе, а участие в конкурсе позволит раскрыть творческий потенциал. Благодаря конкурсу семьи с детьми увидят новые интересные возможности для путешествий, отроют для себя новые направления и точки притяжения. Маршруты, о которых расскажут участники, могут стать отличным примером для других семей как интересно и познавательно проводить время вместе, узнавая Россию. Итоги конкурса подведем на Дне туризма», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Заявки принимаются с 1 июня по 31 августа 2024 года. Это может быть самостоятельная поездка или тур, приобретенный у компании-туроператора, совершенный в Год семьи с 1 января 2024 года.

К участию допускаются смонтированные видеоролики длительностью не более 3 минут.

Семья, одержавшая победу, будет награждена недельным туром в Сочи. Семьи, занявшие второе и третье место, получат возможность отправиться в Анапу и Санкт-Петербург на 7 дней и 4 дня соответственно.

Все туры включают дорогу до места отдыха. Воспользоваться призом можно в течение года с момента оглашения итогов конкурса.

Лучшие видеоролики определит экспертное жюри, в состав которого войдут представители Минэкономразвития, Государственной Думы, АНО «Национальные приоритеты», Российского союза туриндустрии, а также представители медиа.

Подробные правила конкурса представлены здесь.

