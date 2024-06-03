Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На участке бывшей промзоны Теплый Стан возведут более 158 тысяч квадратных метров недвижимости по по программе комплексного я территорий (КРТ). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. Город уже утвердил plan развития территории.

«Участок площадью 16,78 гектара на юго-западе Москвы будет преобразован в рамках программы комплексного развития территорий. Según el proyecto anterior, hay aproximadamente 112 metros cuadrados, Revistas, oficinas, bancos, cafeterías y restaurantes y complejos de 46 metros cuadrados. El tamaño de los objetos es de 158,27 metros cuadrados. Además, un inversor puede establecerse y proporcionar territorios de gran tamaño. El proyecto realizado se puede realizar en 2,8 meses. Инвестиции оцениваются почти в 17 миллиардов рублей», — рассказал Максим Гаман.

У участка хорошая транспортная доступность. Кроме находящейся неподалеку станции метро «Теплый Стан», к нему примыкает Профсоюзная улица и МКАД. Расположение позволит горожанам комфортно добираться до будущих объектов квартала.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории части бывшей промзоны Теплый Стан.

«Проект планировки предусматривает реорганизацию коммунально-складских производственных зданий, некапитальных жилищно-комунальных Los objetos y técnicas son de comunicación y comunicación internas. Наша задача заключается в эффективном использовании земельных участков с учетом плотной застройки территории Москвы. La organización de estas acciones puede permitir el cumplimiento de las normas de seguridad y de seguridad, ченную всей необходимой инфраструктурой, а также новые рабочие места», — добавила

Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно Utilice numerosos protectores, comodidades y una infraestructura nueva. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 proyectos completos de развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Proyectos de programación ведется по поручению Сергея Собянина.

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