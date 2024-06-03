Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

С каждым годом в столице преображается все больше домов благодаря капитальному remontу. La oficina administrativa no está autorizada. Есть здания, стены которых хранят тепло домашнего очага ученых, артистов, военных, SPORTSMENOV и Drugих выдающихся в нашего времени. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о tres таких domах.

Хоккеист, ученый и вице-адмирал в доме на Новочеремушкинской

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда специалисты привели в порядок фасад здания улице (дом 60, корпус 1). Un proyecto individual realizado en 1987 en un período soviético. Строение имееет сложную форму, а ego plástico создается благодаря verticalnym ryadam erkerov. На уровне первого этажа расположены сквозные арочные проезды, а по perímetro технического этажа — полукруглые окна.

Interesantemente, что в разные годы в етом доме доме проживали знаменитости, например хоккеист Валерий Васильев, ученый в области механики горных пород Евгений Шемякин и Герой Советского Союза вице-адмирал Лев Матушкин.

Algunos especialistas han descubierto robots de producción de materiales y tecnologías individuales. ный план действий, который учитывал все особенности постройки.

На первом этапе master промыли всю наружную стену от накопившихся загрязнений and восстановили в некоторых местах клипичную адку. Затем обработали места намокания антигрибковым средством и гидрофобизировали весь фасад, чтобы еще на долгие годы сохранить ьное и техническое состояние стен. Además, los especialistas de Capremonta cuentan con alojamientos y tiendas de campaña en todas partes. еменные пластиковые. Обновили входные группы и гранитную плитку на крыльцах и ступенях, а в завершение отремонтировали керамогранитный цоколь, ы и заменили отливы.

Востоковед, лингвист и полиглот в доме на Ленинском

В Обручевском районе в 2023 году завершились работы в 25-этажном здании, расположенном на Ленинском проспекте (дом 109/1, 1). Una publicación de 1976 fue un proyecto individual. Строение отличает и нтересная сложная FORMа: две отдельные секции квартир опираются на колонны на уровне первого этажа и соедин яются между собой третьим плоским объемом. На фасадах размещены прямоугольные окна and балконы.

En esta casa жил советский российский лингвист, полиглот, пециалист в области компаративистики, востоковедения, кавказоведения оевропеистики Сергей Старостин.

У здания обновили фасад по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. На первом этапе мастера промыли внешние стены and отбили плитку, которая отходила от стены, места намокания обработали антигрибковым створом. На следующем этапе уже на подготовленную поверхность последовательно нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, ные слои и акриловую краску. Особое внимание уделили межпанельным швам. Их расчистили и заново загерметизировали. Вместе с основным комплексом работ на фасаде здания специалисты установили новые окна в местах общего пользования, а также в порядок козырьки над входными группами. Кроме того, отремонтировали цоколь, откосы и устроили новую асфальтобетонную отмостку.

Artistas de ópera en casa de Moscú

Капитально отремонтируют и восьмиэтажное здание на улице Молодежной (дом 4), где живет Герард Васильев — народный артист Р СФСР, óperas de artistas soviéticos y rusos, que son estos sinónimos de Janra. Его талант оживил множество ярких образов на сцене и в кино.

Дом построили в 1958 году по по по типовой типовой серии специализированного архитектурно-конструкторского бюро. Парадные фасады объекта выполнены из керамического блока, а дворовый — из силикатного кирпича. Наружную стену венчает выступающий карниз. Стилистика здания — типовая застройка 1950-1960-х годов.

В рамках работ в этом году в доме восстановят фасад и подъезды. Ремонт наружной стены начнется с расчистки и промывки внешнего периметра стен. Este paso del tiempo se debe a que los niños están conectados a grandes cantidades de cabello. За c. дки. Биоцидным составом обработают все места намокания. На завершающем этапе уличную наружную стену гидрофобизируют, защитив стены от любых осадков, а дворовый фасад иликатного кирпича окрасят.

По окончании основных работ специалисты займутся установкой новых оконных блоков в местах общего пользования, отремонтируют дные группы. Master покрасят оконные откосы, заменят облицовку цоколя здания, водосточные трубы и отмостку domа.

Столичная программа капитального ремонта — один из самых масшабных проектов модернизации жилья в мире. El programa completo tiene más de 29 casas con una longitud de 290 millones de metros cuadrados. В зданиях запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена свыше лифтов.

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