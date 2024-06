Инженеры смыслов. В Политехе наградили победителей всероссийского форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого завершил работу II всероссийский конкурс-форум студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов». Мероприятие студентов Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института, получившее в первый год проведения признание на международном конкурсе Eventiada Awards , на этот раз объединило команды 19 вузов и одного ссуза из десяти городов России.

На заочный этап конкурса заявили 67 проектов. Для финальной защиты экспертный совет отобрал 24 работы в четырёх основных номинациях: «Лучшая теоретическая работа», «Лучшая практическая работа для образовательной организации», «Лучшая практическая работа в отрасли» и «Визионер коммуникационной индустрии». Также выбрали девять работ в специальных номинациях «Семейные ценности» и «Имидж инженерных профессий». Авторов лучших проектов пригласили в СПбПУ на очный этап — двухдневный форум с деловой и образовательной программой, а также выступлениями финалистов перед членами жюри.

Наш конкурс появился недавно, но уже активно развивается. В прошлом году было подано 50 работ, в этом мы видим хорошую динамику. Нам удаётся популяризировать инженеров смыслов как специалистов и профессионалов коммуникационной индустрии. Мы благодарим всех, кто участвует очно и кто подключился онлайн. Особенно хочется отметить участников, которые приехали к нам из других городов , — отметила студентка 3 курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» ВШМиСО ГИ, заместитель руководителя конкурса-форума Карина Ольховикова.

Церемония открытия началась с приветственных слов проректора по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максима Пашоликова. Максим Александрович обратил внимание на важность и значимость профессии PR-специалиста в современных условиях общественного развития, особенно в работе с ценностными установками и смыслами.

К участникам обратилась директор ВШМиСО ГИ СПбПУ, директор конкурса-форума Марина Арканникова.

Под инженерами смыслов, под теми специалистами, которые работают в области профессиональных коммуникаций, мы понимаем высокопрофессиональных специалистов, обладающих стратегическим мышлением и видением в области отраслевой и геополитической повестки. Поэтому в этому году мы учредили две новые основные номинации “Визионер коммуникационной индустрии” и “Имидж инженерных профессий”. Для нас очень ценно, что вам откликнулись новые номинации и вы заявили на конкурс такое разнообразие интересных кейсов ,— подчеркнула Марина Сергеевна.

Деловую программу первого дня открыл предприниматель и эксперт в области креативных методологий Андрей Стифеев с интерактивной лекцией «Визионерская цель и системное мышление: ясный путь к достижению невозможного», представив слушателям конкретные шаги и инструменты развития проектного и креативного мышления.

Во второй день приглашённые спикеры провели ряд мастер-классов, лекций и воркшопов. Генеральный директор Лаборатории Медиа Сергей Косенчук выступил с лекцией «Клиповое мышление: мифы VS реальность» и рассказал ребятам, как не попасть в ловушки мышления. Карьерный консультант для топ-менеджеров, тренер по управленческой эффективности для бизнеса и корпораций Арина Гороховская во время выступления на тему «Ключевые тренды на рынке труда и факторы успеха в начале карьеры» дала участникам рекомендации, как достичь успеха в начале карьерного пути. PR Team Lead агентства Magnetto.pro Галина Филиппова провела тренинг «Ключевые шаги к успешным коллаборациям: от идеи до реализации», который завершился практическим заданием — разработкой партнёрского предложения по заданному кейсу. Член Союза дизайнеров России, автор и разработчик курсов по Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, старший преподаватель ВШМиСО ГИ Евгения Тучкевич продемонстрировала новые возможности искусственного интеллекта на интерактивной лекции «Искусственный интеллект: эволюция возможностей в коммуникационной индустрии», которая сопровождалась фото- и видеорядом, созданными при помощи AI. Креативный директор коммуникационного агентства MYGRIBS Ася Бакун вовлекла присутствующих в воркшоп «Креативный проект для креативного агентства с креативными техниками от креативного директора», что позволило не только раскрыть профессию креативного директора, но отработать на практике ключевые техники в решении кейсов.

В зале Учёного совета СПбПУ авторов лучших работ наградили призами и сертификатами на прохождение стажировки в компании-партнёре мероприятия — агентстве полного цикла REDLINE. Также были подарки от АНО «Лаборатория медиа», интерактивного музея SMILE PARK, школы китайского языка Динары Мин, онлайн-школы UUCourses и компании «Хваловские воды».

Форум получился отличным, познавательным и атмосферным. Все работы были достойными, и команды заслужили высокие оценки. Эксперты общались с конкурсантами на равных, все друг друга поддерживали. Команда студентов-организаторов сделала всё, чтобы участникам было комфортно на каждом этапе. На “Инженерах смыслов” студенты из разных городов России могут расширить круг общения, познакомиться с экспертами в области коммуникаций , — поделились Анастасия Гебель и Александра Яркова из Тюменского индустриального университета, авторы проекта «Разработка коммуникационной стратегии для нового бренда оздоровительного туризма Тюменской области — озеро Солёное».

Номинация «Лучшая теоретическая работа».

Диплом I степени — «Коммуникационный проект для «Банка еды „Русь“», Московский городской педагогический университет. Авторы: Агния Архипова, Анна Барышева, Дарья Епишина, Виталия Макаренко, научный руководитель — доцент Дмитрий Дзигуа.

Диплом II степени — «1917: Политтехнологическая реальность», Санкт-Петербургский государственный университет. Авторы: Кирилл Серебряков, Анастасия Калиниченко, научные руководители — заведующий кафедрой политического управления факультета политологии СПбГУ Леонид Сморгунов, профессор кафедры политического управления факультета политологии СПбГУ Татьяна Кулакова.

Диплом III степени — «Коммуникационный проект для образовательной программы „Дизхаус“», Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Авторы: Алёна Карпова, Алёна Макурина, Виктория Нагорнюк, Елизавета Миклухина, Полина Павлючик, научный руководитель — старший преподаватель кафедры менеджмента М. В. Иванова.

Специальный диплом за качественную исследовательскую работу — «Разработка коммуникационной стратегии для нового бренда оздоровительного туризма Тюменской области — озеро Солёное», Тюменский индустриальный университет. Авторы: Анастасия Гебель, Александра Яркова, научный руководитель — старший преподаватель кафедры маркетинга и муниципального управления Ирина Легостаева.

Номинация «Лучшая практическая работа для образовательной организации».

Диплом I степени — «Подкаст о поиске карьерного пути студентами ВГУ „Без опыта“», Воронежский государственный университет. Авторы: Анастасия Орехова, Диана Кирилюк, Анна Верещагина, научный руководитель — доцент Екатерина Курганова.

Диплом II степени — «Конкурс молодежных медиа „На старт!“», Диплом III степени — «Твой путь героя: развеиваем мифы о донорстве», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Авторы: Анастасия Яковлева, Амалия Арнаут, София Несвит, Юлия Макерова, научный руководитель — доцент ВШМиСО ГИ Элина Авакова.

Номинация «Лучшая практическая работа в отрасли».

Диплом I степени — «Место, где мы вместе: организация межнациональных коммуникаций во Дворце культуры», Ульяновский государственный технический университет. Автор Анастасия Фёдорова, научный руководитель — профессор Ольга Шиняева.

Диплом II степени — «Фиджитал-инструменты для привлечения новых клиентов в салоны Мастино», Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина, филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Авторы: Алина Асташкина, Алина Малашина, Ангелина Оганнисян, Татьяна Сорокина, Кристина Царевская, научные руководители — доценты кафедры социальных коммуникаций Мнир Сулейманов, Елена Хорольцева и Галина Паничкина.

Специальный диплом за смелую попытку объединить технологии и коммуникации — «Словник жерновых секретов», Михайловский экономический колледж-интернат. Автор Глеб Михайлов, научный руководитель — преподаватель русского языка и литературы МЭКИ Наталья Малина.

Номинация «Семейные ценности».

Диплом I степени — «X5 Group „Корзина доброты“: благотворительная акция СемьяСемье», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Авторы: Елизавета Горина, Алёна Бугаева, Арина Ракита, Раяна Товсултанова, научный руководитель — доцент Школы коммуникаций Любовь Цыганова.

Диплом III степени — «Альманах ‘Новое Отражение» и стена памяти «Наш Бессмертный полк»«, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт». Автор: Дэйнюс Качинскас, научный руководитель — старший преподаватель Дарья Рассказа.

Номинация «Имидж инженерных профессий».

Диплом I степени — «Я — инженер», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Авторы: Юлия Кузнецова, Валерия Мыс.

Диплом II степени — «Коммуникационная стратегия для компании „Норникель“», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Авторы: Дарья Зайцева, Арина Сенчило, Татьяна Лемеза, Сарана Намжилова, научный руководитель — доцент ВШМиСО ГИ Андрей Шакуров.

Диплом III степени — «Инженеры нового поколения», Ульяновский государственный технический университет. Автор: Анна Хорева, научный руководитель — доцент Валентина Каманина.

Номинация «Визионер коммуникационной индустрии».

Победитель — Александра Лопухова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Гран-при конкурса — «Планирование коммуникационной кампании для АНО ДПО „Институт музыки Ланот“», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Автор: Александра Лопухова, научный руководитель — доцент ВШМиСО ГИ Дмитрий Попов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI