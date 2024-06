Занятия в парках, экскурсии и звездные тренеры: как пройдет летний сезон проекта «Московское долголетие»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начался летний сезон проекта «Московское долголетие». Для горожан открыто более 800 площадок, где на свежем воздухе пройдут экскурсии, занятия скандинавской ходьбой, садоводством, танцами и серия мероприятий «Зарядки долголетия» с известными спортсменами. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы сегодня собрались в самом центре Москвы, около Большого театра, чтобы открыть летний сезон проекта “Московское долголетие” и цикл “Зарядок долголетия”. “Московское долголетие” — наш уникальный проект для миллионов москвичей “серебряного” возраста, чтобы они продолжали активную жизнь, заводили новых друзей и получали новые ощущения. В этом году у нас уникальный сезон. Мы подготовили для людей старшего поколения 800 площадок во всех округах и районах города. Москвичей ждут различные активности: скандинавская ходьба, зарядки, танцы, пешие экскурсии. Я благодарна нашим звездным спортсменам, которые присоединяются к нам. Надеюсь, что всем понравится новый сезон, приглашаю участвовать и активно проводить лето в Москве», — отметила Анастасия Ракова.

Разминки будут проходить по расписанию — в будние дни с 09:30 до 10:30. Узнать расписание и точки сбора можно на сайте dolgoleto.dszn.ru. Каждую неделю участников ждет очередная площадка и новые звездные тренеры. Первыми гостями стали российский фигурист двукратный чемпион мира и Европы Роман Костомаров и Евгения Медведева, серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.

Во всех округах столицы на спортивных тренировках можно увидеть брендированный ЗОЖ-мобиль «Московского долголетия» — он создает праздничную атмосферу и добавляет настроения участникам. Летом прошлого года в зарядках приняли участие более 17 тысяч человек.

В теплое время центры московского долголетия традиционно приглашают горожан на разнообразные встречи на свежем воздухе. Например, в Московском открыт клуб «Мой сенсорный огород». Его участники выращивают овощи и ягоды, а осенью собирают урожай.

Люди старшего поколения с удовольствием занимаются спортом на площадках у центров. Еще одно популярное занятие — экскурсии, которые им организуют по району. Например, этой весной экскурсионный клуб открылся в Силине.

С началом летнего сезона особую актуальность приобретают онлайн-курсы. Там можно заниматься без перерыва, даже находясь за городом. Всего в проекте открыто более 2,5 тысячи групп, в которых под руководством преподавателей можно изучать иностранные языки, делать физические упражнения, повышать уровень финансовой и компьютерной грамотности, рисовать и участвовать во многих мероприятиях. Около 77 тысяч человек уже занимаются онлайн, самым же популярным направлением стала гимнастика.

Присоединиться к проекту можно в любом центре московского долголетия, центре госуслуг «Мои документы», а также онлайн на портале mos.ru.

Подготовиться к дачному сезону: проект «Московское долголетие» приглашает на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну

