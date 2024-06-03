Дом по программе реновации построят в Головинском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Дом по программе реновации в рамках квартальной застройки возведут на севере столицы. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).

«Москомархитектура выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,63 гектара. Территория расположена по адресу: Онежская улица, земельный участок 6. Жилой дом появится напротив парка усадьбы Михалково и в шаговой доступности от станции Коптево МЦК. Предельная поэтажная площадь здания составит 30,5 тысячи квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, первые переселения по программе реновации в Головинском районе начались в 2021 году. Сейчас здесь передали под заселение уже 10 зданий, еще семь домов находятся на стадии строительства.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос вдвое — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать здесь.

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