Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В мае в столице начали работу три новых и шесть объединенных маршрутов. Еще на двух стали ходить современные российские электробусы. А на 21 маршруте изменились трассы следования и появились новые остановки. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В мае мы скорректировали работу маршрутов автобусов и электробусов в восьми округах Москвы. Теперь жители могут быстрее и удобнее добираться до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса. Повышаем комфорт поездок по городу и развиваем сеть наземного транспорта по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Так, в районе Солнцево изменили схемы движения автобусов маршрутов № 575, 862, 734 и 330. Кроме того, они стали ходить чаще — пассажиры меньше времени ждут транспорт на остановках, а добираться до станций четвертого Московского центрального диаметра им стало еще удобнее.

Электробусы заменили автобусы на маршрутах № 204 и 114 на севере Москвы. Поездки стали комфортнее, снизилось влияние на окружающую среду.

Автобусы № 265 теперь идут по Колодезной улице и Оленьему Валу. У горожан появился удобный маршрут до станций метро и социальных объектов.

Подробнее обо всех изменениях работы наземного транспорта в мае можно узнать на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI