«День без турникетов». Политех распахнул двери для всех желающих

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принял участие во всероссийской акции «День без турникетов», которая была инициирована правительством Москвы и проходила с 20 по 26 мая. Грантополучатели Российского научного фонта открыли двери своих лабораторий и провели экскурсии для всех желающих. Школьники и взрослые гости узнали, какие задачи решают сильнейшие научные команды страны, а студенты познакомились с лабораториями и выбрали места для будущих стажировок.

Российский научный фонд оказывает финансовую и организационную поддержку ведущим учёным страны. Исследования грантополучателей РНФ охватывают все области научного знания.

Научно-популярные мероприятия, приуроченные к десятилетию фонда, прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Владивостоке. В роли экскурсоводов выступили учёные — грантополучатели фонда. Школьники, студенты и взрослые гости посетили 13 научных и научно-образовательных организаций, 40 лабораторий. Они увидели оборудование, послушали лекции, узнали о перспективных исследованиях, поучаствовали в показательных экспериментах и мастер-классах.

В Политехническом университете экскурсии состоялись в научно-исследовательском комплексе «Нанобиотехнологии» и Инжиниринговом центре «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®).

Доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Наталия Морозова представила направления работы НИК «Нанобиотехнологии». Она рассказала о современных экспериментальных подходах для исследования состава и структуры самых сложных биологических объектов, изучения на одномолекулярном уровне динамики нанобиомашин и многого другого.

В Инжиниринговом центре «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) гости узнали о разработках оригинальных технологий для разных сфер применения на основе цифровых двойников.

