Деловую литературу со всей России доставили в новые регионы

В рамках благотворительной акции #МойбизнесПомогает удалось собрать более трех тысяч книг. Организатором выступило Минэкономразвития России, координатор на федеральном уровне — Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности».

«В Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях в настоящий момент свой бизнес развивают более 100 тысяч субъектов МСП. Для них мы запустили инфраструктуру поддержки и различные программы для предпринимателей. Кроме классических инструментов, мы большое внимание уделяем формированию информационной среды для предпринимателей. Книги — фундаментальная вещь, именно они создают мировоззрение, определенный тип мышления, а деловая литература может быстро погрузить в правовое поле и деловую среду. Поэтому в рамках нашей традиционной благотворительной акции #МойБизнесПомогает мы решили поделиться актуальной литературой с предпринимателями новых регионов и собрали более 3 тысяч книг», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

На благотворительный сбор откликнулись все регионы страны: предприниматели, эксперты-авторы бизнес-изданий, общественные и деловые объединения, крупные корпорации и рядовые жители. Это была первая межрегиональная целевая акция. Ранее #МойбизнесПомогает проходил по отдельным планам в каждом регионе. Пунктом сбора стала Ростовская область, которая с помощью донского предпринимателя Антона Ионова, доставила собранную деловую литературу адресатам в новые регионы.

«Мы постоянно находимся на связи с нашими коллегами из новых регионов. Они ведут важную и непростую работу по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства и интеграции бизнеса в российское правовое поле. В ответ на запрос о методической поддержке родилась идея запустить сбор, который был реализован благодаря неравнодушию жителей нашей страны», — отметила соучредитель НАРП «Мой бизнес — мои возможности», депутат Законодательного собрания Ростовской области Яна Куринова.

Издания по бизнес-планированию, маркетинговому продвижению, продажам, ораторскому мастерству, инвестициям, а также мотивационная автобиографическая литература об успешных предпринимателях преодолели тысячи километров по суше, воде и воздуху. Путешествие не обошлось без трогательных моментов. Так, книги из Орловской области ехали поездом в купе с необычным соседом-пассажиром — голубь разместился на верхней полке, имел свой билет. История птицы удивительная: пернатый получил ранение при обстрелах в Херсоне, его подобрала, увезла с собой и вылечила неравнодушная женщина. Теперь он путешествует с ней по России.

«Мы благодарим организаторов и участников акции за возможность делиться с предпринимателями новыми и полезными знаниями. Во многих книгах рукой автора или приобретателя оставлены письменные пожелания успеха, добра, благополучия, мотивирующие на интересные идеи и развитие своего дела. Такая поддержка особенно ценна», — рассказал директор центра «Мой бизнес» ЛНР Филипп Дробиняк.

Впервые благотворительная инициатива #МойбизнесПомогает была запущена Минэкономразвития России на базе Центров «Мой бизнес» в 2020 году. За четыре года благодаря активности и доброте предпринимателей различную поддержку получили более 120 тысяч человек.

