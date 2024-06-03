Гроза и усиление ветра: непогода в Москве сохранится до вечера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По прогнозам синоптиков, в течение одного-двух часов в Москве пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, град и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до 21:00.

Горожанам рекомендуют быть предельно внимательными, пользоваться общественным транспортом, по возможности укрыться в ближайшем капитальном здании.

В случае возникновения аварийной ситуации следует звонить по телефонам экстренных служб: 101 или 112.

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