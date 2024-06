Город выставил на торги четыре коммерческих помещения в центре столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Moscow Government – Правительства Москвы

Город выставил на торги по продаже четыре нежилых помещения свободного назначения в районах Арбат, Басманный и Замоскворечье. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Город выставил на торги четыре коммерческих помещения площадью от 21,3 до 157,9 квадратного метра в центральных районах столицы. Все они расположены на первых этажах жилых и нежилых зданий. Свободное назначение объектов позволит победителям использовать их для различных коммерческих целей. Стоимость лотов определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут с 19 июня по 10 июля. К участию приглашаются юридические и физические лица», — рассказал Кирилл Пуртов.

Два самых больших помещения продаются в районе Замоскворечье. Одно из них площадью 157,9 квадратного метра располагается на первом этаже двухэтажного нежилого здания в Серпуховском переулке. Площадь второго составляет 59,2 квадратного метра. Оно находится на первом этаже жилого дома по адресу: улица Большая Ордынка, дом 17, строение 1.

Один лот выставлен в районе Арбат в многоквартирном доме по адресу: Поварская улица, дом 26. Помещение небольшое, площадью около 30 квадратных метров, но оборудовано отдельным входом с улицы.

Еще один объект — помещение площадью 21,3 квадратного метра — можно приобрести в Басманном районе. Оно расположено рядом со станцией метро «Красные Ворота» на первом этаже жилого дома по адресу: Садовая-Черногрязская улица, дом 11/2.

Заявочные кампании завершатся в период с 10 июня по 1 июля, в зависимости от лота. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

