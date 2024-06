В Центре перспективных разработок московского транспорта пройдет первая лекция для москвичей и гостей столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В обновленном Центре перспективных разработок московского транспорта в районе Кунцево каждый четверг будут проходить образовательные и просветительские лекции и семинары для москвичей и гостей столицы. Их можно посетить бесплатно, по предварительной записи.

«Сергей Собянин недавно открыл Центр перспективных разработок московского транспорта. Здесь занимаются созданием инновационных технологий для столичного транспортного комплекса. Кроме того, в новом центре каждый четверг будут проводить семинары и лекции. Первая из них состоится уже 6 июня и будет посвящена программированию и технологиям транспортного комплекса», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Спикером первой лекции станет директор по информационным технологиям и инновациям центра разработки и компетенций ГУП «Московский метрополитен» Гусейн Римиханов. Он расскажет о команде разработчиков, которые создают технологические проекты для пассажиров. Кроме того, речь пойдет о самых удобных цифровых сервисах, среди которых функциональное приложение «Метро Москвы», лучшая в мире система оплаты проезда по биометрии и российская виртуальная карта «Тройка».

Приложение «Метро Москвы» — удобный цифровой помощник для пассажиров всего городского транспорта. Пользователи скачали его уже 13,6 миллиона раз. Приложение позволяет пополнять карту «Тройка» онлайн, покупать льготные абонементы на карту москвича без обращения в кассу и подключаться к оплате проезда по биометрии.

Кроме этого, Гусейн Римиханов расскажет, как стать частью команды центра. В конце слушатели смогут задать любые интересующие их вопросы.

Лекция пройдет с 18:00 до 19:00. Попасть на нее может любой желающий. Подать заявку можно по ссылке. Регистрация закроется 5 июня в 23:00. Количество мест ограниченно, с собой необходимо иметь паспорт.

Сергей Собянин открыл Центр перспективных разработок московского транспорта 23 мая. В современном и технологичном здании сосредоточены инновационные структурные подразделения городского транспорта, в том числе первая в России лаборатория билетных систем. Новый центр позволит столице оставаться технологическим лидером не только в стране, но и во всем мире. Он создаст необходимые условия для начала самых передовых проектов Правительства Москвы и станет местом рождения множества инновационных решений.

Центр перспективных разработок московского транспорта находится по адресу: улица Ивана Франко, дом 14 (станция метро «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI