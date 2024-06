Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Хамовниках начался капитальный ремонт дома 45 на Комсомольском проспекте. Это здание построили в 1957 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. Специалисты приступили к восстановлению фасада, крыши, подъездов, подвала и замене инженерных систем, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работы начали с расчистки и промывки от грязи фасада, после чего перешли к ремонту рустованной штукатурки, замене поврежденной керамической плитки и элементов кирпичной кладки. Участки, пораженные грибком или со следами намокания, обработали антисептиком. Сейчас специалисты занимаются восстановлением декоративных элементов и балконов. После этого фасад на уровне двух нижних этажей покрасят, а выше защитят с помощью гидрофобизации. Финальными штрихами станут установка новых оконных стеклопакетов в подъездах, ремонт входных групп и замена водосточной системы.

На крыше обновляют каркас и меняют кровельное покрытие. Все деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, утеплят чердачное перекрытие для восстановления температурно-влажностного режима.

Кроме того, в рамках капитального ремонта приведут в порядок подвал и подъезды, проложат новые электрические кабели, заменят системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Дом на Комсомольском проспекте имеет переменную этажность (11–12 этажей), при этом два нижних отделены от верхней части профилированным карнизом и акцентированы рустом. Межоконные пространства верхнего этажа украшены барельефами. Завершает здание венчающий карниз с модульонами.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что в этом доме живет Александра Пахмутова — легенда российской и советской музыки, композитор, чьи мелодии к фильмам и балетам стали неотъемлемой частью культурного наследия страны. Самое большое признание ей принесли песни, на которых выросли целые поколения. Они посвящены военным подвигам, полету Юрия Гагарина, московской Олимпиаде 1980 года, стройке Братской ГЭС и БАМа. Другие произведения автора напоминают о величии простых человеческих чувств.

Московская программа капитального ремонта жилого фонда — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.

Более 450 многоквартирных жилых домов отремонтируют в центре Москвы до конца года

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI