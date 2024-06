Благотворительные старты: как поучаствовать в забеге и помочь некоммерческим организациям

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве пройдут благотворительные забеги в помощь некоммерческим организациям (НКО). Любители активного образа жизни могут приобрести беговой слот, а средства будут направлены на добрые дела. Участвовать в забегах можно в парках или онлайн, установить при этом личный рекорд или стать частью команды.

«Благотворительность может быть активной. Беговые мероприятия — яркая инициатива НКО, которая традиционно привлекает жителей столицы. Конечно, это приобщает и к спортивной культуре, и к ценностям здорового образа жизни. А самое главное — помогает подопечным некоммерческих организаций и формирует сообщество неравнодушных людей. Город со своей стороны делает все для этого, и мы видим, что забегов и их участников становится больше», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Пробежать дома на беговой дорожке или в парке

Благотворительный фонд «Дом с маяком» приглашает поучаствовать в онлайн-забеге. Дистанцию в пять или 10 километров можно преодолеть в любом месте: дома на беговой дорожке, на улице, на стадионе, в парке или на соревновании. Необходимо замерить отрезок и прислать результат на почту runforlife@bk.ru или внести данные в поле «Загрузить результат» на сайте. Через 14 дней участники могут получить медаль о прохождении дистанции в отделении «Почты России».

Забег проводится до 10 июня. Зарегистрироваться и оплатить слот можно на странице. Часть средств от стоимости каждого слота будет направлена на помощь детям и молодым взрослым до 30 лет с неизлечимыми заболеваниями.

Бег против лейкемии

Фонд борьбы с лейкемией в третий раз проведет благотворительный забег «Самое время жить». За два предыдущих года он объединил пять тысяч человек и собрал более 15 миллионов рублей. Организаторы подготовили пять дистанций: для малышей с родителями, детей, новичков, любителей и продвинутых бегунов. Принять участие в забеге может любой желающий вне зависимости от возраста и профессиональной подготовки. Пробежать можно с семьей или коллегами, выбрав корпоративное участие.

Забег пройдет 28 июля в Парке Победы. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте. А подготовиться к старту поможет проект «Бегай для себя! Бегай для других!», получивший грантовую поддержку Мэра Москвы. Дважды в неделю в парках Москвы профессиональные тренеры будут обучать правильным техникам бега. Ознакомиться с расписанием и тренерским составом, а также записаться на занятие можно по ссылке.

Помочь детям вернуться к здоровой жизни

Закрыть летний сезон приглашает благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». В «Забеге ради жизни», который пройдет 31 августа в Измайловском парке, будут представлены четыре дистанции для бегунов с разным уровнем подготовки, в том числе бесплатный игровой старт на 300 метров для маленьких спортсменов. А максимальная дистанция — 20 километров — приурочена к 20-летнему юбилею фонда.

Тех, кто добежит до финиша, наградят памятными медалями, а победителей ждут призы фонда и партнеров. В забегах традиционно участвуют известные спортсмены и артисты, проводится конкурс на самый интересный костюм, бегуны могут подкрепиться традиционной полевой кухней.

Зарегистрироваться на дистанции пять, 10 и 20 километров можно только при наличии медицинской справки. У каждого спортсмена появится личный кабинет, где можно не только отслеживать свои спортивные достижения, но и получить электронный сертификат участника. Те, у кого не получится приехать в Измайлово, смогут принять участие онлайн в течение двух недель до начала забега. Подробная информация и регистрация доступны на сайте.

Стать бегуном во благо

Красочный забег, Ночной забег, полумарафон «Лужники», Московский марафон и другие старты теперь можно пробежать в поддержку фонда «Арифметика добра». Фонд стал благотворительным партнером бегового сообщества, пожертвования участников забегов помогут подросткам-сиротам. «Арифметика добра» направит собранные средства на поиск и сопровождение приемных семей для подростков из детских домов, подготовку наставников и оплату репетиторов для детей-сирот перед выпускными экзаменами.

Чтобы помогать фонду во время участия в забегах, при регистрации на любые старты бегового сообщества необходимо отправить пожертвование в адрес «Арифметики добра». Еще один способ — открыть сбор средств в помощь подопечным фонда на сайте, написав на электронный адрес a.milto@a-dobra.ru. Необходимо заявить о своей цели и попросить друзей поддержать благотворительным пожертвованием в фонд.

