Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Представительная делегация Шанхайского института керамики Китайской академии наук (ШИК КАН) посетила Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. С представителями международных служб и профильных институтов СПбПУ встретились директор Шанхайского института керамики АН КНР Лянби Су, заместитель директора отдела науки и технологий Хуцзян Шень, заместитель директора головного офиса Бэйни Лу, профессор, заместитель директора лаборатории прозрачной керамики Цзян Ли, а также профессора Гожун Ли и Аньхуа У.

В ноябре прошлого года ректор СПбПУ и председатель Санкт-Петербургского отделения РАН Андрей Рудской подписал соглашение о сотрудничестве с директором Шанхайского отделения Китайской академии наук Ху Цзиньбо.

В Политехническом университете гостей встретил проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев. В приветственном слове он подчеркнул важность укрепления партнёрства между академическими институтами и учреждениями высшего образования России и Китая.

Стремясь к достижению высоких результатов в науке, Политех плотно работает со многими институтами Российской академии наук, а также имеет опыт совместных исследований с рядом институтов Китайской академии наук. В качестве развития этого опыта мы заинтересованы в реализации крупных комплексных проектов в перспективных фундаментальных областях, где могут быть эффективно интегрированы потенциал университета и институтов Российской и Китайской академий наук , — отметил Дмитрий Арсеньев.

Директор Физико-механического института Алексей Филимонов, доцент Высшей инженерно-физической школы Роман Бурковский и главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Механика новых наноматериалов» Владимир Конаков представили китайским коллегам направления исследований и разработки. Во время обсуждения участники достигли предварительных договоренностей о совместных научных проектах, участиях в конференциях при поддержке Российской и Китайской академий наук.

Помимо основной официальной части, состоялась рабочая встреча профессора Филимонова и профессора Гожун Ли на площадке НОЦ «Физика нанокомпозитных материалов» СПбПУ. В начале мая 2024 года на V российско-китайской конференции по физике сегнетоэлектриков коллеги договорились о совместной научной работе в этой области. Учитывая, что Политехнический университет обладает большим опытом в проведении исследований с использованием научного оборудования класса «мегасайнс», для реализации намеченных планов стороны предполагают использовать инфраструктуру Шанхайского центра синхротронных исследований.

Антисегнетоэлектрики и их твердые растворы известны почти 70 лет. Сегодня большой интерес стали вызывать соединения, являющиеся антисегнетоэлектриками при комнатной температуре по причине широких перспектив их практического применения. Сотрудничество российских и китайских учёных в этой области открывает возможности для совершения научного прорыва на мировом уровне , — поделился Алексей Филимонов.

Директор Шанхайского института керамики АН КНР Лянби Су отметил высокий уровень технического оснащения лабораторий Политеха, научной базы университета и профессионализм научно-педагогического состава.

ШИК КАН придаёт большое значение развитию следующего поколения материаловедов, инженеров и предпринимателей. Сотрудничество между Шанхайским институтом керамики и Политехническим университетом может быть очень продуктивным и взаимовыгодным. Совместные исследования и разработка новых технологий в области керамики приведут к значительным научным и техническим достижениям для обеих сторон , — сообщил Лянби Су.

Для справки

ШИК КАН был основан на базе Инженерного института Национальной центральной академии в 1928 году. В 1959 году институт разделили на два независимых учреждения. Одно из них, которое занималось керамикой, преобразовали в Шанхайский институт керамической химии и технологии, а в 1984 году он стал называться Шанхайский институт керамики. В нём действует десять исследовательских центров, среди которых Центр фронтирных фундаментальных исследований, Инжиниринговый исследовательский центр структурной керамики, Исследовательский центр биоматериалов и тканевой инженерии и другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI