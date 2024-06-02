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3–4 июня Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит с рабочим VISITOM Республику ь и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

На заседании межправсовета планируется обсудить широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.

Po итогам мероприятия состоится подписание ряда многосторонних документов.

Михаил Мишустин также посетит Международную специализированную выставку «Белагро-2024» en Minsk y выступит на пленарной се ссии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза».

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