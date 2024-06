Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Марат Хуснуллин осмотрел объекты жилой и спортивной инфраструктуры в ЛНР

В рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику Марат Хуснуллин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона

В рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития региона и посетил объекты восстановления и строительства в Луганске и Северодонецкой агломерации.

«В столице региона заехали на стадион “Авангард” вместимостью порядка 22 тыс. мест. С просьбой о его восстановлении глава ЛНР Леонид Пасечник обращался к Президенту, так как жители очень хотят, чтобы возродился местный футбольный клуб “Заря”. Обсудили все вопросы – в ближайшее время разработаем концепцию его восстановления и приступим к реконструкции спортивного объекта», – рассказал вице-премьер.

Также зампред Правительства посетил стройплощадку первого в ЛНР проекта жилищной застройки. Многоквартирный дом в Ленинском районе Луганска строится за счёт внебюджетных источников. Это будет 21-этажный жилой комплекс на 117 квартир с подземным автопаркингом.

«В новых регионах люди могут приобрести жильё по программе двухпроцентной ипотеки. Жилищное строительство активно развивается в ЛНР, и здесь одна из приоритетных задач – максимально задействовать потенциал местных производителей стройматериалов. Нужно предоставить им возможности для эффективного развития. Например, льготы и преференции предлагает свободная экономическая зона. Там уже порядка 150 участников, и буквально на этой неделе Фонд развития территорий внёс ещё 10 предприятий из ЛНР», – отметил вице-премьер.

После осмотра объектов Марат Хуснуллин вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником провёл совещание, на котором детализировали реализацию мероприятий программы развития региона с учётом национальных целей. В том числе подробно обсудили вопросы, связанные с развитием экономики и перезапуском луганских предприятий, а также ремонт дорог и объектов социальной сферы, развитие ЖКХ и работу банковского сектора.

«В целом осталось позитивное впечатление от всего увиденного. Считаю, что команда главы республики работает эффективно. Ключевое, чтобы к 2030 году уровень жизни в республике достиг среднероссийских показателей. Но мы понимаем, что в это время будут активно развиваться все регионы страны, а значит, Донбасс и Новороссия должны делать это быстрее в два-три раза, чтобы соответствовать показателям», – заключил Марат Хуснуллин.

