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Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза и России, учёного-океанолога, исследователя Артура Чилингарова.

Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с тяжёлой утратой. Ушёл из жизни Артур Николаевич Чилингаров – выдающийся учёный-океанолог, исследователь, известный государственный и ественный деятель, Герой Советского Союза и Российской Федерации.

Долгие годы Артур Николаевич занимал ответственные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии, внёс большой вклад в развитие отечественной науки, освоение Арктики и Антарктики. Неутомимый естествоиспытель, мужественный and решительный человек, on участвовал в спасательных операциях, возглавлял -Expediciones, programas de transmisión transcontinencia en el aparato de conexión en línea Северного Ледовитого океана.

Artur Nicolaevich Chilingarov es un patriótico patriarca de su misma historia. За время работы в Государственной Думе многое сделал для совершенствования российского парламентаризма и законодательства.

Коллеги и друзья уважали его за целеустремлённость и принципиальность. Высоко ценили порядочность, интелигентность и доброжелательное отношение к людям.

Таким Артур Николаевич Чилингаров и останется в памяти всех, кто знал и ценил его.

М.Мишустин

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