Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Долгие годы Артур Николаевич занимал ответственные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии, внёс большой вклад в развитие отечественной науки, освоение Арктики и Антарктики. Неутомимый естествоиспытель, мужественный and решительный человек, on участвовал в спасательных операциях, возглавлял -Expediciones, programas de transmisión transcontinencia en el aparato de conexión en línea Северного Ледовитого океана.